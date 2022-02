Ante el terrible naufragio del Villa de Pitanxo, en aguas frente a Terranova, con 24 tripulantes a bordo, de los cuales, hasta el momento en que escribo estas líneas, solamente se sabe de tres supervivientes, es difícil decir nada, excepto mostrar una profunda tristeza y desolación y expresar un incondicional apoyo moral a las familias de los muertos y desaparecidos.

Nadie espera que un barco moderno, construido en 2004, pueda hundirse con tal rapidez, sin dar tiempo a la tripulación a ponerse a salvo. Pero, desgraciadamente, puede ocurrir y ocurre. La mar es dura y peligrosa. La alta mar aún más. Casos como el del Villa de Pitanxo lo demuestran.

Un comentarista hablaba de la dureza del mar y decía que los que no han vivido la mar, los que no la han navegado, no son totalmente conscientes de tal dureza y sus peligros. Yo, aunque no demasiado, he vivido la dureza del mar navegando, como biólogo, en barcos pesqueros. Impresiona. Asusta. Y cuando se está entre las grandes borrascas, a veces con mar arbolada, incluso enorme, se es consciente de los peligros que esto encierra. Aún así, se sigue trabajando.

Una vía de agua, un golpe de mar… Quién sabe. Pero, en cualquier caso, el resultado es este terrible balance de muertos y desaparecidos. El dolor y la amargura me envuelven.