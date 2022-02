Tendría mucho que decir y escribir de tantos talentos que este bendito pueblo ha dado en materia cultural, deportiva, gastronómica, musical o científica, entre otras muchas disciplinas. Pero me gustaría resaltar y destacar a un personaje que se ha hecho a sí mismo con mucha imaginación, trabajo y dedicación. Alguien que, a pesar de sus grandes logros y reconocimientos a nivel nacional e internacional, no ha recibido todavía un merecido reconocimiento por parte de nuestro pueblo, quizás porque aún no hay una verdadera conciencia sobre su gran labor divulgativa y de promoción de O Grove.

Hablo de un artista que creó otros queridos personajes que ya forman parte de su familia, como son Floreano, Monchiña, Eminensia o Epi, con los que ha conseguido un binomio perfecto entre la pluma y la palabra, como también entre la humildad y la modestia características de este hombre. Y es que tenemos entre nosotros al mejor caricaturista del momento; una persona con un gran valor artístico y humano. Este meco de pura cepa inició su andadura en 1981 y, desde 1989, forma parte de la plantilla de un gran medio de comunicación gallego, como es FARO DE VIGO. Y ahí continúa, arrancando una sonrisa cada día a los lectores de este medio de comunicación. Quizás para nuestro pueblo la viñeta de Floreano resulte un trabajo callado y silencioso. Pero no cabe duda de su gran repercusión mundial, de ahí los premios que se le entregaron en Estados Unidos, Oregón, Alaska o Kansas, los cuales avalan la gran trayectoria profesional de nuestro vecino, al que la propia Xunta de Galicia puso en sus manos y en su pluma nada más, y nada menos, que el sello del Xacobeo que está dando la vuelta por todo el mundo, con una grandísima repercusión que va ligada, inevitablemente, al pueblo de O Grove. Y cuántas fotos no habrá repartidas por todo el país con Floreano en su hábitat natural de la plaza de Arriba. O cuántos personajes de la farándula y la política tendrán en sus domicilios sus caricaturas. Pero ahí lo tienen, con sus amigos de siempre y con su sencillez. Hablo de José Ángel Rodríguez López, nacido en el año 1953 en el seno de una familia de hosteleros y conocido como Gogue, porque ese fue el nombre que le puso su hermano cuando eran niños. En mi nombre, y creo que también en nombre de una gran mayoría de los mecos, ¡gracias, Gogue!