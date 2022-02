Entre las excelentes noticias que en estos días proceden de la gestión educativa de la Xunta, además del informe que sobre la Formación Profesional hacían público hace muy poco el presidente Feijóo y don Román Rodríguez, destaca el complemento necesario para el impulso definitivo del proyecto. Cierto que definir como complemento una inyección de novecientos millones de euros hasta el año 2024 puede parecer minusvalorar el esfuerzo, pero no es esa la intención: solo la de resaltar, primero, que a diferencia de otros, el Ejecutivo gallego no solo proyecta, sino que financia. Que no es mala costumbre.

Eso no es todo: sitúa los plazos en términos más que razonables. Este de la financiación, dentro de la legislatura, algo llamativo, especialmente si se compara con otras planificaciones. Y conviene insistir en que, para llevar adelante, y completarla, la que llamó don Alberto Núñez “revolución silenciosa”, hay que –como se diría en el argot callejero– “echarle billetes”. Sobre todo para incentivar, que no es lo mismo que subvencionar, a las empresas, de forma que aspiren no solo a crear empleo creciendo, sino a modernizarse con la formación ad hoc, y contratación de sus profesionales atendiendo las indicaciones del mercado y sus propias necesidades. (Todo ello en el marco, ya comentado, de la superación de “tics” tan anticuados como el de considerar a la enseñanza superior preferible a cualquier otra no por razones específicas, sino por manías sociales. Y, sobre niveles educativos, hay que felicitar también al vicepresidente segundo, don Francisco Conde, por ese acuerdo con los rectores que persigue, en síntesis, algo muy parecido a lo que el de Educación con la FP dual: acercar el mundo laboral a la enseñanza superior, y viceversa. No es que se invente nada nuevo, pero sí que supera lo que hay.) Es verdad que, en estos tiempos turbulentos, no se sabe bien si felicitar a políticos conlleva tanto o más riesgo que criticarlos –por aquello de las malévolas interpretaciones–, pero vale la pena. Y la vale porque si se fundamenta el elogio en datos objetivos de mejora, lo que se hace a la vez es colaborar en la tarea urgente de devolver a los representantes un cierto margen de confianza en sus representantes. Y, por supuesto, en los profesionales que este país tiene en un terreno tan sensible y decisivo como el de la enseñanza, donde –aunque haya quien lo olvida– la objetividad es cuando menos tan importante como la ciencia que se aporta. Se han calificado, los tiempos que se viven, como “turbulentos” no solo porque es obvio que lo son en terrenos como el de la política e incluso la economía con su derivada del empleo y las crisis que supondrán los cambios que se avecinan sino por los que atañen al sistema educativo. Hay, o eso piensa parte de la ciudadanía, cierta relajación den conceptos que, como el del esfuerzo, han sido rectores del pensamiento durante muchos años y, por tanto, fundamentales en los avances conseguidos. Por eso, y aceptando que hay muchas cosas pendientes de mejora y de reforma, sería prudente que quienes han de abordar la tarea lo hagan en función de lo que se necesita, no de lo que se sueña. Para evitar decepciones.