No daba razón a pensar aquel sereno discurrir del río Douro por entre las entrañas de nuestro cercano Oporto, en una veraniega tarde de un extraño febrero, que aguas arriba se volvían a librar las mil batallas que todo proceso electoral desencadena. O tal vez aquel sublime bacalao ao lagareiro no estaba por permitir una tregua a tan mundanos quehaceres, aunque en ellos estuviese en juego también nuestro futuro. Lo cierto es que ese cauce, que con sigilo y orgullo va hilvanando con generosidad pueblos y gentes desde Cantabria hasta el Atlántico, no permitía advertir el menor vestigio de las alegrías y frustraciones que el 13F estaba repartiendo por las tierras de Castilla y León. Sin duda, con mucha menor fortuna que doña Manolita o el Bar X de mi amigo Andrés lo hacen por Navidad. Que esto es ya harina de otro costal.

Fue convocar Mañueco a urnas y arremolinarse todos a su particular banderín de enganche. ¡No vaya a ser que no cuenten con uno! Y en momentos tan cruciales, creyentes o de Podemos, todos recurren a los sagrados textos y poner así oído a la advertencia de Mateo: muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Y no es la política materia de menor redoble que la fe y sus escrituras. Sobre todo para quienes conocen ya la gloria de una mullida alfombra, sabedores de que en la Tierra casi todo es evanescente y efímero, menos la deshonra. Si no que se lo pregunten a Caín o a Fernando VII, que aún hoy purgan sus infamias. Ambos, sin duda, con indudables merecimientos.

Es por lo tanto hora de recuento, y como suele acontecer en estos casos nadie se pone de acuerdo en el alarde. Bueno, nadie menos los ciudadanos. Ellos sí saben decir quien ganó, quien perdió e incluso quien empató. Que, como sostenía Maguregui, un empate no siempre es un mal resultado. Pero, en cualquier caso, todos lo tienen claro, menos los actores de la cosa pública. Para estos y sus particulares juglares el PP ganó, pero perdió, porque tan solo subió dos escaños. El PSOE perdió, pero solo un poco, siete menos. Los de Podemos tenían dos y se quedan con uno, pero la culpa no es de sus decimonónicas y fracasadas políticas, es que los ciudadanos no saben captar el mensaje. ¡Hay que ver qué gente tan poco ilustrada puebla las tierras de Castilla y León! Quizás no merezcan tan altos dignatarios, y por eso mismo tampoco les voten ni sus familiares.

Podemos y Ciudadanos han sido las dos versiones de un mismo libro: “Desde el jardín”. Aquella maravillosa obra de Kosinski en la que el protagonista, un simple jardinero, como consecuencia de una concatenación de casualidades y a fuerza de repetir ingenuamente qué remedios había que aplicar a las plantas, llevó a los grandes prebostes de la política y la economía a pensar que estaban ante el más excelso de los politólogos. Que sus referencias al estiércol o a la poda de unas ramas eran en realidad sabias metáforas que escondían las soluciones más versadas a sus grandes dilemas. Iglesias y Rivera, también por esas eventualidades del márquetin y la casualidad alcanzaron cotas que jamás habrían podido imaginar, pero, como esos aviones sin motor que como ellos precisan de lanzaderas, han ido ya aterrizando en los sembrados campos que cada uno pudo otear para preparar su caída. Y, a lo que parece, no sin acierto y sobre todo fortuna.

Pero, si los análisis que se tientan entre ellos y sus fanfarrias resultan insondables para cualquier ciudadano de a pie, las referencias a Vox rayan el delirium. Si alguien ha subido en la confianza de las gentes de Castilla y León y de manera espectacular ha sido esta fuerza. Que intervienen en este proceso factores exógenos, nadie lo duda: una situación económica difícil, un ataque constante a la imagen de España como país, la sempiterna matraca de quienes desde Cataluña o el País Vasco ponen en solfa la idoneidad del Estado y sus instituciones, solo para recoger las nueces que a otros se les niegan; una clase política que salvo reconocidas excepciones es incapaz de fijar los problemas de la sociedad y ofrecer unas claras y razonadas soluciones y, ¿por qué no?, también un cierto hartazgo frente al comportamiento de unas formaciones tradicionales, más dadas a ensalzar y rendir pleitesía al mesías que a entender la política como la gran oportunidad de servir a sus gentes.

Les cumple ahora la tarea de formar Gobierno y, más allá de componendas y prejuicios, la primera obligación de los elegidos es hacer realidad la voluntad de sus ciudadanos, y esta no es otra que un acuerdo PP-Vox. Guste más o guste menos. La vanidad y la soberbia en política tienen corto recorrido. Ya cuando un emperador romano lograba una importante victoria siempre se hacía acompañar por un esclavo que constantemente le repetía al oído “recuerda que eres solo un hombre, que eres mortal”. Hoy nadie empeña su cargo por advertir al rey que, como en El Conde Lucanor, puede ir desnudo por la calle. ¡Que se entere él! Que, en la política, en demasiadas ocasiones se impone el ego sobre la virtud

Y dejo para el final la sublevación electoral de fuerzas como Soria ¡Ya!, Unión del Pueblo Leonés o Por Ávila, que juntos obtuvieron siete escaños. Sin alejar la idea de que al promotor de la España vaciada se le fue la mano hasta salirle el tiro por la hombrera, tampoco descarto que pueda generar una reacción en sentido contrario, si tanto el Partido Popular como el PSOE logran advertir que a los ciudadanos no se les convence ya con un mitin mañanero en la última semana de campaña, sino con una razonable gobernanza que ofrezca rigor y soluciones, y sobre todo credibilidad.

Las gentes quieren ser oídas, pero también escuchadas, y algunos, aún después del 13F, continúan ignorando que fue precisamente en León donde de la mano de Alfonso IX se constituyó el primer parlamento europeo, en un ya lejano 1188. Por algo sería.