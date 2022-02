Seguridad ciudadana

Como consecuencia del brutal accidente automovilístico contra el monumento de los “Danzantes”, de nuestra ancestral “Danza das Espadas”, en la plaza do Reloj, nos parece oportuno, volver a insistir en la precaria situación de seguridad que vivimos los marinenses, y haremos una pequeña reflexión sobre seguridad en general, y en especial a la seguridad viaria. Ya en alguna ocasión hicimos alguna crítica sobre la escasa, o poca, seguridad que los marinenses vemos en nuestras calles y plazas.

Para ello, debemos partir del hecho, incuestionable, de que la seguridad, o la percepción de esa seguridad, a los ciudadanos, nos entra por los ojos, es decir, la sentimos cuando percibimos por las calles, a los agentes de la Policía Local o Nacional. Entonces es cuando quedamos tranquilos y nos sentimos seguros, conscientes de que, si pasa cualquier incidente, la policía llegara presta a resolverlo. Contrariamente la ausencia de la presencia policial, transmite inseguridad a los ciudadanos. Pues el hecho, que es el que esporádicamente vemos, de pasar los coches de la policía de un lado para otro, no es suficiente para transmitir seguridad a los marinenses, lo que necesitamos es ver a la Policía Local, por las calles.

Y referente a la seguridad vial, empezaremos por decir que nuestra villa, hoy por hoy, es un poco caótica. Los conductores no respetamos, lo que debiéramos, las señales e indicaciones de tráfico, no se cumple con la limitación de velocidad, 30 km/h., se aparca casi en cualquier esquina o cruce, en fin, un pequeño caos. Por otra parte, tampoco se tomaron las decisiones necesarias para mejorarlo. Indicábamos, en otra ocasión, la necesidad de que las señales de 30 km/h, fueran horizontales, es decir pintadas sobre la calzada, para una mejor visibilidad del conductor, pues las verticales, muchas veces, no se ven por estar tapadas por vehículos o cubos de basura. El cruce de Jaime Janer y Concepción Arenal, es un verdadero caos, el stop de bajada de Jaime Janer, está mal colocado, y por ello siempre es un cruce conflictivo, es necesario pintar una raya siguiendo la alineación de Concepción Arenal y la señal de stop en la calzada o retrasar el paso de peatones; no se respetan las calles de uso exclusivo para garajes, se aparca en cualquier esquina o cruce, etc., etc. No se respeta la velocidad de 10 km/h. en las calles de plataforma única: Jaime Janer, Almuiña, Sol, Real, etc… Por lo que es necesario una mejor señalización, y sobre todo más vigilancia y control, de que se cumplen las normas. No hay otra alternativa, si se quiere humanizar, como se pretende, y hacer a nuestra villa más cómoda y segura.