La (otra) cogobernanza

(Cualquier comentario, acerca de cualquier cosa, tiene en estas horas un prefacio obligado: el recuerdo, el cariño, la solidaridad y el homenaje a las víctimas del Villa de Pitanxo, el arrastrero gallego, de Marín, cuyo naufragio ha provocado el dolor y el luto de todo el país. Ojalá que la respuesta sea la que necesitan las gentes del mar de Galicia, un país inimaginable sin su océano.)

En lo demás, casi todo sigue igual: interpretaciones interesadas sobre hechos medibles y por tanto, paradójicamente, poco opinables e iniciativas buscando remedios a males llamativos que siguen pendientes. Y hay una, del señor Núñez Feijóo, que bastantes creen inteligente –algunos dirían que audaz– y que se dirige al presidente del Gobierno central para la “cogobernanza” de los fondos europeos y –según dice– “así aprovechar mejor una oportunidad histórica”. Su señoría sabe que su propuesta no tiene posibilidad de ser admitida por el inventor del “no es no”, pero la inteligencia consiste en que hay notables del PSOE que comparten la desconfianza por el reparto, aunque, como es lógico, no lo reconozcan claramente.

En ese marco, la propuesta aporta al inquilino de la Moncloa una salida de las que además le gustan especialmente: resolver conflictos eludiendo al máximo la responsabilidad directa y aparentar la participación de terceros en asuntos que él ya tiene casi decididos a favor de sus socios y/o amigos. Y, sobre la audacia, para que tenga éxito depende del adagio latino: la fortuna sería que la propuesta se admita siquiera en parte, lo que a buen seguro satisfaría al oferente, visto lo que hasta ahora ha habido. Que llenaría un catálogo de ejemplos pero, de darse la negativa, esta vez sería más grave ya que vulneraría el espíritu de la UE, que concede los fondos a países, no a gobiernos.

Parece la misma cosa, pero no lo es si se considera que el planteamiento nace de un reparto en el que todos los elementos del Estado compartan el modo de distribución en función de las necesidades y los proyectos, no de la circunstancia parlamentaria o el interés de los primeros ministros de la Unión. Procede, por lo tanto, profundizar en el alcance que –desde una opinión personal– tiene el planteamiento del presidente gallego. Y es que, por más que suene redundante, el fondo del asunto ya no es siquiera la desconfianza en el sistema del reparto, ni el hecho de que la forma de decidirlo hubiese obtenido un respaldo suficiente en el Congreso: es la probabilidad de que la decisión vulnere el principio constitucional de la igualdad. Y eso sí sería más grave.

Por cierto: la aprobación del criterio de reparto tiene cierta contradicción, pintoresca, con los efectos colaterales de las elecciones en Castilla y León y la polémica sobre apoyos y líneas rojas. Se concedió gracias a la abstención de Vox, que al menos ese día dejó de ser, para el conglomerado de apoyos del PSOE, un partido “de ultraderecha” y “antidemocrático” y obtuvo una referencia amable del propio presidente, acaso como pago del servicio prestado. Y que nadie se agite por la hipótesis: cosas bastante más raras se han visto en la política al uso por aquí.

Es muy cierto que el asunto tiene –al menos– otra lectura: visto el declive electoral del PSOE, y la ruina galopante de Podemos, la posibilidad, aún remota, de que pudiera llegarse a un entendimiento por medio de otra cogobernanza –en materia de reparto de fondos– abriría perspectivas hoy inimaginables por la tensión entre PP y PSOE por el efecto tóxico de los tratos de favor de Sánchez hacia el separatismo. Un acuerdo, y más de tanta trascendencia y a propuesta de un conservador moderado como el señor Feijóo, podría abrir puertas a algún tipo de cambio en el futuro. Es, quizá, antes un deseo que una posibilidad, pero este tipo de iniciativas da lustre a Galicia, no cierra puertas y acaso podría entreabrir algunas. Solo por eso ya vale la pena.