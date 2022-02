El abuelo “descorchó”

El hombre iba soportando algunas cosas que no comprendía o le parecían contrarias a sus convicciones… La imposición casi obligatoria de tareas a través de las tecnologías que aparecían casi a diario sin tener en cuenta al “Usuario”. La imposición de “cita previa” para cualquier tramitación en entidades bancarias, la obligatoriedad de realizar muchas labores por medio de “máquinas” cajero, las limitaciones para el pago de recibos, para el cobro de pensiones, para actualización de cartillas. ¡Eran tantas las operaciones que ya no te hacían los operarios/oficinistas! Las citaciones “telemáticas” para las consultas médicas, para muchas tramitaciones en organismos públicos, oficiales. En fin, las cada día mayores restricciones para realizar cualquier labor de la vida cotidiana, la vida habitual de cualquier persona.

No protestó por la obligación de llevar una mascarilla que le incomodaba, le dificultaba la visión y la respiración, le empañaba las imprescindibles gafas para su presbicia. Se tragó su discrepancia con la prohibición de salir a la calle solamente a ciertas horas regladas cuando se fue diluyendo el confinamiento impuesto por la pandemia. No reclamó cuando le llamaron para aplazar (suspender) la revisión de la vista, la consulta con el urólogo, la cita de su mujer con el ginecólogo, la pequeña operación del menisco que se le había “secado, vaciado o algo así, me dijo el especialista”. Aguantó las largas y distantes colas para entrar en la mayoría de los establecimientos. Soportó el cierre de cines, teatros, encuentros literarios, museos, numerosos espectáculos, bares, restaurantes, la suspensión de encuentros deportivos, festivales, conferencias. El virus asesino parecía que pretendía acabar con la humanidad y comprendía que todas las restricciones eran razonables y no quedaba más remedio que acatarlas, respetarlas, cumplirlas. Poco o nada que objetar. Quienes enfermaban sufrían mucho si no fallecían, contagiaban y el peligro se extendía por todo el planeta. Las cifras eran abrumadoras y el miedo se transmitía libre, rápida y humanamente. No quedaba otro remedio que el estricto confinamiento.

Llegaron días de tristeza. Comenzó un periodo de resignación, de resiliencia. Pasó luego al silencio cavilador, a un respeto por la prolongación de los acontecimientos, a la pena por la precariedad de las personas, de los amigos, de los conocidos y allegados afectados por el pernicioso virus. Se fueron apagando sus ansias de recuperar fuerzas, de mover el mundo. Las noticias de la televisión, de la radio, de los periódicos eran cada día más confusas. Muchas veces contradictorias. Los responsables de conducir la política sanitaria mostraban cada vez más sus intereses particulares, de su partido, de su forma de enfrentarse a la pandemia que no acababa de remitir cuando se sobreponía una “ola” a otra. Los acatos y desacatos de los encargados de buscar soluciones a la lucha contra el virus aumentaban día por día. No aparecía un consenso por ninguna parte y si alguna vez se acordaba surgía alguien que lo incumplía. Se discutía si la propagación del mal venía por vía del ocio nocturno, por locales mal ventilados, por contacto familiar, por vía escolar o laboral. Los expertos, epidemiólogos, virólogos, urgenciólogos, estadísticos, reclamaban unas medidas pero los políticos se resistían a cumplirlas, a implantarlas, la mayor parte de las veces por motivos ajenos a la salud y a la sanidad, motivos económicos, propagandísticos, políticos.

La moral de la población se resquebrajaba. Mientras unos daban por próximo el final de las restricciones, los expertos reclamaban calma y paciencia, un “poco a poco” más tranquilo para llegar a la “nueva” normalidad, una normalidad que se interrumpía con la nueva “ola”, más fuerte o más suave pero “ola”.

Mientras tanto se iban petrificando algunas restricciones, esas que tópicamente “habían llegado para quedarse”. Y Carlos San Juan se hartó cuando se sintió “humillado” al pedir ayuda en un banco y que le hablaran “como si fuera idiota”. Inició una petición de ayuda en una red social señalando que con las tremendas ganancias que ganan los bancos podían invertir parte en atención a los mayores, quienes son los que los han sostenido en las últimas décadas. Pero no se para solo en los bancos ya que son muchos los terrenos en que la brecha penaliza a las personas mayores. Presentó ya al Ministerio de Economía 600.000 firmas de apoyo. San Juan, como otros muchos mayores en España, ha pasado del disgusto de la impotencia a la acción.

Y la burbuja explotó. Una vez le dije a un bancario, “oye, que yo no estoy en nómina del banco”; muchas personas mayores ya no se cortan cuando les tratan como inútiles o idiotas, ya sea a un funcionario municipal o al “ministro del aire”; hace días le oí a una mujer comentar el tema. “Es que, claro, el abuelo descorchó”.