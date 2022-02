Es probable que, además de en lo que se refiere a la reforma de la financiación autonómica –la comisión parlamentaria trabaja para llegar a un acuerdo de los tres grupos gallegos y, al parecer, con buena perspectiva–, la cuestión eólica podría convertirse en lo que ha dado en llamarse “consenso de país”. Por distintos y no pocos indicios: el primero, la utilidad de hallar una política ad hoc, que se necesita ahora mismo en uno de los sectores que más beneficios puede aportar a Galicia. Sin olvidar que el asunto ha causado, sobre todo, fracasos en la búsqueda de un pacto y líos judiciales entre dos ejecutivos diferentes: el bipartito y el que lo sustituyó, del PP.

Precisamente, una reciente sentencia del TSXG contraria a cambios en los plazos para la información en los concursos eólicos ha devuelto a la actualidad esta energía; y también las intervenciones públicas de los representantes de la oposición reclamando una estrategia clara y una política concreta. Ocurre que tono y contenido han sido muy diferentes: la portavoz nacional del BNG, doña Ana Pontón, declaró que el viento es “un bien público”, calificó de “saqueo” la pretensión de las empresas energéticas de utilizarlo y exigió medidas para evitarlo, controlar las concesiones y fomentar la participación de la sociedad gallega en los beneficios de la explotación.

Por su parte, el secretario general del PSdeG-PSOE, señor González Formoso, reclamó iniciativas de la Xunta para el desarrollo de la capacidad de esa energía y establecer un marco de seguridad jurídica que permita la obtención y la distribución de los beneficios, además de prevenir posibles daños medioambientales. Y ofreció colaboración, algo que no hizo la lideresa nacionalista, aunque esta tampoco negó la posibilidad, quizá esperando una respuesta del presidente Feijóo a la oferta de don Valentín, o quizá detalles de la futura estrategia de la Xunta con vistas a potenciar lo que podría ser un tesoro para el país.

El grupo parlamentario del PPdeG, por medio de su portavoz en ese asunto, explicó que el Ejecutivo autonómico, responsable en los parques terrestres, observa también –y espera– la regulación por el Gobierno central de los marinos y garantizó el cumplimiento de las normas y la defensa del interés general. En todo caso, dada la trascendencia de la cuestión, y como en otras ocasiones se ha reclamado, Galicia defendería mejor sus intereses en esta materia con un acuerdo parlamentario unánime, lo bastante concreto para evitar interpretaciones y, por tanto, aplicable por este o cualquier otro gobierno que le suceda en unas elecciones para las que todavía faltan más de dos años.

Y es que ya no queda demasiado tiempo para rectificar errores pasados: llegó la hora de pasar de las palabras a los hechos y de que cada cual asuma sus responsabilidades. La principal de todas ellas es lograr que este antiguo Reino no pierda una oportunidad que hasta ahora no se ha desplegado del todo para lograr no solo inversiones mil millonarias que potencien su autonomía energética. Casi nadie entendería aquí, y menos aún perdonaría, que en estas circunstancias no se llegase a un acuerdo entre las fuerzas políticas, económicas y sociales para aprovechar lo que Galicia tiene en abundancia: el viento.