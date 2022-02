Lo ocurrido el pasado domingo en Castilla y León solo puede calificarse de fracaso de la izquierda, un fracaso que tiene causas más que evidentes.

Pueden el PSOE y Unidas Podemos consolarse pensando que el principal derrotado ha sido el líder de la oposición, Pablo Casado, quien, al forzar esas elecciones, no parecía contar con el auge espectacular de la ultraderecha.

Y es cierto que el partido liderado en la autonomía más vasta y despoblada del país por Alfonso Fernández Mañueco va a tener muy difícil, por no decir imposible, la formación de un Gobierno del que no forme parte Vox.

Librarse con un pretexto espurio de su anterior y cada vez más débil aliado, Ciudadanos, con el fin de gobernar solo y acabar prácticamente rehén de la ultraderecha no es nada de lo que Mañueco o su jefe, Casado, puedan sentirse orgullosos. ¡En el pecado está la penitencia!

Pero al margen de lo que el resultado de esos comicios pueda significar para el futuro de nuestra derecha, también el PSOE y Podemos tienen que hacer una reflexión profunda como ya han pedido algunos de sus dirigentes como Yolanda Díaz.

¿Cómo es posible, habría que preguntarse, que partidos provinciales, los de la que llaman “España vaciada”, hayan sido, al margen de esa escisión posfranquista del PP que es Vox, los verdaderos protagonistas de la jornada electoral?

¿Qué suponen la irrupción de Soria ¡Ya!, que ha superado en votos en esa provincia tanto al PP como al PSOE, o el crecimiento en escaños de la Unión del Pueblo Leonés y, por lo menos en votantes, de Por Ávila?

¿Qué reivindicaciones de esas y otras provincias de este país siguen lejos de ser atendidas tras décadas de gobierno del PP en esa región autónoma o la alternancia de socialistas y populares en el gobierno de la Nación? ¿Qué significa esa nueva cantonalización a la que asistimos?

¿No tiene tampoco la izquierda nada que reprocharse? Una izquierda que parece más enzarzada en interminables polémicas sobre la elección voluntaria del sexo o abstrusas reivindicaciones identitarias que volcada en resolver los problemas cotidianos de la gente.

Da muchas veces la impresión de que dedican algunos o algunas, como se dice ahora, más tiempo a leer los últimos ensayos de la “teoría de género”, a filósofas como la estadounidense Judith Butler, que a recorrer los pueblos de la España profunda y hablar con quienes allí viven.

No se me entienda mal: no quiero decir que los problemas reales de ciertos colectivos sociales tradicionalmente discriminados no tengan que ser atendidos, pero no puede ser que ello ocurra en detrimento o con olvido de todo lo que afecta a la vida diaria de una mayoría de compatriotas.

Problemas que dificultan su existencia como la excesiva centralización, el abandono de las infraestructuras, comenzando por las ferroviarias, pero también servicios básicos y oportunidades de trabajo, que hacen que muchos terminen abandonando sus provincias y emigren a Barcelona, a la capital o al extranjero.

¿Cuánto tiempo llevan reclamando los agricultores de toda nuestra geografía que les lleguen los beneficios de una reforma en profundidad de la Política Agraria Común, que siempre ha favorecido a los grandes terratenientes, y exigiendo precios más justos para sus productos?

¿Cuántos años soportando la llegada de grandes grupos de la agroindustria que asfixian al pequeño agricultor o ganadero sin que nadie parezca hacer nada por ponerles coto?

Sucede que, como ocurre en todas partes y no solo en nuestro país, la extrema derecha es muy hábil a la hora de aprovechar demagógicamente ese vacío que dejan muchas veces los partidos de izquierda.

Ya hemos visto cómo el líder de Vox se apresuró el otro día a decir que recogería las aspiraciones de los nuevos partidos provinciales, a los que antes no había dudado en menospreciar cuando no en insultar directamente, como ellos mismos denunciaron.

Es lógico que el PP de Casado tenga otras prioridades –sirve a otros intereses–, pero ¿es tolerable que los partidos de izquierda se olviden muchas veces de los problemas de la gente sencilla, que solo aspira a ver reconocido su trabajo?

¿Será porque una buena parte de esa izquierda está cada vez más integrada por jóvenes profesionales y urbanitas, demasiado desconectados de esos problemas, que son, sin embargo, el pan cotidiano de tantos compatriotas?