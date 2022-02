Abundancia de hijos naturales

El que esto firma cursaba entonces cuarto de Derecho en la Universidad Complutense, donde daban clase de Procesal los catedráticos Jaime Guasp y Leonardo Prieto-Castro. El primero de ellos tenía bien ganada la fama de exigente (un hueso, se decía) y el segundo, de más asequible y dialogante. De hecho, don Leonardo, que era conocido entre el alumnado como “don Leopardo”, había sido nombrado decano de una facultad siempre conflictiva por las autoridades franquistas. Que seguramente valoraban su acreditada mano izquierda (la única mano tolerada entre los miles de manos de derechas con las que nos apretaba la dictadura). El caso es que puestos a escoger entre Guasp y Prieto-Castro yo me incliné por el suegro de Tamames. Y fue tal la avalancha de alumnos, incluidos los repetidores, que hubo que habilitar el salón de actos para acogerlos a todos.

El método de aprendizaje que utilizaba el decano era más propio de primero de Bachillerato que de unos bigardos a los que les faltaba muy poco para acceder a la licenciatura. El catedrático dictaba en voz alta y el alumnado copiaba a mano con la celeridad que les permitía el esfuerzo ortográfico. Cada poco, los menos aptos pedían una tregua soplándose, muy expresivamente, la punta de los dedos como si ya echaran humo. Prieto-Castro aprovechaba estas pausas para exhibir una ironía a veces hiriente. A un hispanoamericano que se quejaba sobre la exagerada dificultad de seguirle el ritmo le recomendó que cogiera uno de los autobuses que iban a Oviedo donde seguramente podría aprobar la asignatura con más facilidad.

Pero la opinión que más curiosidad despertó fue una referida a Galicia. “Esa hermosa tierra, abundante en paisajes bellísimos y hombres de preclara inteligencia (el halago al dictador era evidente) pero también por el elevado número de hijos naturales”. El auditorio celebró la cita ruidosamente, pero por si hubiese alguna interpretación indeseada el ilustre jurista explicó que las gallegas embarazadas fuera del matrimonio se acogían a una institución que estuvo vigente entre los siglos XVI y XIX y era conocida como la de las mujeres espontaneadas. Las mujeres preñadas reconocían el embarazo ante un notario y recibían así un salvoconducto tras prometer que cuidarían al niño que venía en camino.

He recordado estas cosas al leer un trabajo firmado por Arturo Lezcano con el título de El hallazgo de las mujeres espontaneadas, en el que da cuenta de las averiguaciones llevadas a cabo por el historiador Ángel Arcay. Según Arcay, esta figura legal solo existió en Galicia, donde el índice de hijos ilegítimos era el más elevado de toda la península. En casa de unos parientes míos la cocinera tenía tres hijos distintos de tres hombres diferentes. Y todos se llevaban muy bien. Me perdonarán Ángel Arcay y Arturo Lezcano si reproduzco un párrafo de una de esas declaraciones: “Un sujeto haciéndose transitante en romería me pidió y en efecto le di posada y aquella misma noche me solicitó a actos torpes en que, movida de la fragilidad humana, condescendí sin preguntarle por su vecindad, estado y palabra de casamiento de cuyos excesos carnales quedé y me hallo encinta próxima al parto”.