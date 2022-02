La vergüenza

Insistir, a estas alturas, en que “lo” de la corporación municipal de la ciudad de Ourense resulta inaceptable desde cualquier punto de vista, incluido por supuesto el de la democracia, parece perder el tiempo. Y repetir argumentos, tan manidos como desatendidos, entre ellos el de que esa capital, cuna de buena parte de la intelectualidad gallega y sede de varios de sus impulsores económicos, no se merece el esperpento que padece, es ya inútil. Y más aún tras el último espectáculo, que emite una imagen distorsionada de la realidad de esta tierra: Galicia no es eso, ni tampoco sus políticos, aunque algunos lo parezcan.

Por tales –y más cosas que podrían añadirse– es necesario, si no urgente, exigir de la corporación el cambio inmediato para impedir lo que ocurre. Ya no se puede alegar que los pactos vigentes se mantienen “en beneficio de los administrados”, porque el ejemplo público que se les transmite es desolador. Ni se debe argumentar, más que a través de razones aritméticas políticamente irracionales, que la corporación capitalina y su gobierno resuelven problemas en lugar de crearlos o que, en definitiva, responden a la voluntad de los habitantes de la hermosa ciudad. Eso es falso, y seguramente lo fue desde el primer momento.

(En este sentido, nunca la representó y lo que sucede ahora mismo no es más que la última prueba de que los pactos antes llamados contra natura, y ahora disfrazados con diferentes excusas como la gestión o la ideología, sólo dan resultado como excepción, en una emergencia. Por mucho que se articulen intrincadas maniobras para explicar que lo que los votantes querían puede ser interpretado, sin consultarles, a través de los alambiques de unos cuantos profesionales del oficio que llegan a acuerdos opacos sólo justificados por sus mezquinos intereses.)

Por desgracia, es un mal generalizado: lo que se ha visto y oído en Ourense no es muy diferente a lo que se contempla y escucha en el Congreso de los Diputados a menudo, y el nivel de zafiedad en los insultos y las descalificaciones habituales, peor que el de aquí. Corregirlo allí es imposible de momento, porque la situación, mal que le pese a la democracia real; la aparente, la que se queda en las formas, tiene cobertura con las sumas de los apoyos. Pero en Ourense, no: en este municipio la situación actual no sólo beneficia a nadie –acaso con la excepción del señor Jácome– sino que les perjudica a todos. Y al sistema, ante un público harto de manejos y cambalaches que ya no disimulan.

De todo ello hay responsables. El primero, aunque sólo fuese por el rango que un día le concedió el pleno al elegirlo, es el alcalde. Quien esto escribe ni puede ni debe entrar en detalles concretos que conocen mejor que nadie los ourensanos, pero es obvio que lo que sucede no sería posible si todos los demás no antepusiesen sus intereses personales o de grupo a los de la ciudadanía. El regidor está donde está porque el resto lo mantiene –conocen el procedimiento de relevo al dedillo: lo han practicado todos los partidos cuando les convino en otros niveles y lugares– y no han llegado a acuerdo alguno. Hay responsabilidades en todos, aunque en unos más que en otros, pero el momento no es discutir sobre quiénes y cómo repartirlas, sino hacer lo que dicta el sentido común. Siempre que quede alguien ahí con la vergüenza necesaria para intentarlo, por supuesto.