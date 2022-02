“ ¡Ah de la vida! Nadie me responde./ ¡Aquí de los antaños que he vivido!”. Os versos de Quevedo resístense a seren arrombados no faiado das lembranzas inuteis. Véxome a min, de obra de dezasete anos, regresando en bicicleta a Vilanova dos Infantes despois do folión en Veiga. Crúzome en Mandrás (lugar cuxo nome lembra o do pequeno rei suevo) cunha tropa de mozos, entre os cales o meu amigo de Einibó. Si, o mesmo Einibó que sae en Curros. El faime un signo de recoñecemento ao cal eu correspondo pondo un pé no piche e erguendo ambos os brazos. Os mozos veñen cantando “Comer comín ferros vellos / mais tamén / cagar caguei ferraduras”: unha cántiga militar inspirada polo coronel Barja de Quiroga. O de Einibó, ao tempo que ollaba para min, prorrompe nun aturuxo que rola ecoando polo val do Sorga. Aturuxo ou aturulo, agrío, grixido, ufido, esgutío –que así pode ser chamado en galego ese berro de entusiasmo–, desafío, ledicia extrema, que acompañou por séculos o canto noso. Logo, extinguíronse as foliadas, as ruadas, os fiadeiros ou fiandois, e o aturuxo perdeu os seus ambientes máis propios.

"Estámoslles moi agradecidos ás Tanxugueiras por revitalizaren brillantemente o aturuxo" Desapareceu, no século XIX, das proximidades do canto galego de salón, digámolo lembrando Marcial del Adalid e a súa muller letrista Eulalia de Liáns ou sexa Fanny Garrido. A pantasma da Fanny vaga aínda, elegantísima, por estancias de mansións burguesas en Mabegondo. Para nada entrou o aturuxo na “nova canción galega” do século XX, de protesta; nin en Voces Ceibes nin na ponla esquencida que liderou Xulio Formoso en Venezuela. Coido que non se filtrou aturuxo ningún nas cántigas en galego que os mellores compositores españois lle ofreceron ao pianista ourensao Antonio Iglesias. O aturuxo foi salvado polos coros que floriron nas cidades galegas seguindo o modelo que en 1883 fundara en Pontevedra Perfecto Feixóo Poncet. Postos a relembrar, eu teño presente sempre os aturuxos prodixiosos que saían de voces anónimas da Coral de Ruada no Ourense da miña nenez. As radios da Galicia franquista sempre programaban música galega de coro co cal o aturuxo sobreviviu á súa condena inicial a morte. Morte que parecía inminente cando se produciu aquí a música de influencia irlandesa, chamada celta, e máis a labreguista de intención patriótica que, cada unha pola súa banda, ignoraron o aturuxo. “Estámoslles moi agradecidos ás Tanxugueiras por revitalizaren brillantemente o aturuxo". “A raíz do toxo verde é moi mala de arrincare”.