La palabra intergeneracional se ha puesto de moda pero, ¿realmente existen en la práctica escenarios donde se desarrolle de forma natural, es decir, no forzada, este tipo de relación amistosa o de actividad en la que la cronología de los individuos no tenga importancia alguna?

Es verdad que cuesta mucho poner ejemplos en este sentido. Más allá de las charlas en los parques sobre lo divino y humano, entre personas de diferentes generaciones mientras pasean el perro, no conozco demasiados escenarios donde la interacción entre seres humanos de diferentes edades se realice de forma tan natural.

Y es que la intergeneracionalidad no es algo espontáneo. Nace del interés común de las personas. Conseguido ese estadio, no es difícil “pillar a un colega” que comparta vida más allá de la edad de cada quién, sin tener en cuenta las diferencias etarias en esa relación interpersonal que se desarrolla de igual a igual.

No se trata del concepto de “adoptar a un abuelo”, que, si bien es una acción muy noble, solidaria y también intergeneracional, porque entran en relación personas de diferentes momentos etarios a través de una función social encomiable donde los jóvenes tratan cubrir momentos de soledad y dependencia de los mayores en situaciones más o menos complejas, muy poco tiene que ver con el concepto intergeneracional de relación biunívoca y al mismo nivel que se necesita para que exista de verdad eso que denominan “envejecimiento activo” de modo que, a partir de este escenario, se puedan implementar relaciones intergeneracionales entre todos los miembros de la sociedad, incluidos los que entran en la jubilación administrativa. Sí, esas personas a las que les queda todavía por recorrer, un cada vez más largo camino temporal hasta la ancianidad o la dependencia.

Observamos que, sin intergeneracionalidad, en el sentido de establecer relaciones de intereses comunes entre personas de diferentes edades, es prácticamente imposible desarrollar una actividad vital plena y de integración total en la sociedad, similar al que las personas venían desarrollando durante la etapa prejubilar, ese momento que denominan “en activo”.

Vemos cómo esa palabra “activo” se repite constante y machaconamente, pero en realidad, ¿cuál es su verdadera acepción?. Desde la administración, nos denominan “Clases Pasivas” y a la vez nos conminan a hacer “Envejecimiento Activo”. Dos términos opuestos que como mínimo nos despistan y pensamos: ¿vamos a ver, activo o pasivo?. Poneros de acuerdo.

También se juega con el concepto de intergeneracionalidad en las relaciones que se establecen entre niños y mayores. Están muy bien, pero otra vez la complicidad que se articula no es de igual a igual. Así, cuando no está encuadrada dentro de un plan de actividad terapéutico-emocional, se sitúa en el ámbito de la conciliación familiar, donde los abuelos se ven en la tesitura de cubrir las carencias del entramado social para que los hijos puedan atender los complicados horarios de su actividad laboral. Por ello, los abuelos, por obra y gracia del sistema comienzan esa relación intergeneracional sui géneris que tiene como objetivo principal el cuidado de los nietos.

A la vista de lo que hemos presentado, las relaciones intergeneracionales no abundan y son difíciles de establecer ya que, cuando una persona entra en el momento de la jubilación pierde la red de relaciones que habitualmente disfrutaba desde su puesto laboral y, a partir de ese momento, se ven reducidas al núcleo de la familia y amigos de su misma edad, con lo que difícilmente volverá a tener una vida intergeneracional como sucedía durante su etapa prejubilar. Solo en algunos casos, individuos que provienen de profesiones de carácter artístico (música, artes escénicas, plásticas...), deportivas o de índole creativo e intelectual como la escritura, la ciencia, el pensamiento etc., se establecen en ocasiones relaciones intergeneracionales estables y activas, pero en general no es fácil, porque no existe una cultura que fomente y promueva contactos transversales más allá de la característica etaria de sus interlocutores.

Visto lo visto, podemos decir que es prácticamente imposible que, para el grueso de las personas mayores que finalizan su periodo laboral, la sociedad disponga de un entorno facilitador donde poder desarrollar verdaderas relaciones intergeneracionales. Por contra, por el mero hecho de cobrar una pensión de jubilación, a los mayores en ocasiones se les suele estigmatizar como dependientes del sistema, cuando no depredadores de recursos sociales como la sanidad etc., cuando realmente lo que sucede es que son expulsados del área de acción y confinados en una especie de reserva o gueto cronológico. A los que tienen ansias de seguir desarrollando un plan de vida personal sólo se les permite, hacer nada o muy poco. Es decir, ninguna ocupación interesante más allá de actividades lúdico-pastoriles donde los jóvenes se convierten en tutores y los mayores en súbditos obedientes programados para pasar y dejar correr el tiempo de forma anodina en los mundos de Yupi. Pero esto ya es material para otra columna.

http://www.xaimefandino.com