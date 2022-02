Miradas al patrimonio de Ourense: Vilariño de Conso

Uno de los municipios de mayor extensión de la provincia de Ourense (200,09 km), con especiales atractivos desde el punto de vista de la naturaleza con los Montes do Invernadeiro, como un ecosistema de indudable valor y belleza. Otras zonas de gran valor ecológico son las de Cenza, Edrada y Castelo. Un coto de pesca y un coto de caza extensiva permanente, y cuatro embalses, entre ellos el de As Portas, considerado el segundo de Europa por la limpieza de su cauce, son susceptibles de usos deportivos. Diversas cascadas como la Ola do Cenza, especialmente vistosa por su caída vertical de 105 metros y otros con rincones de gran belleza. Esta es la gran riqueza del Concello, con gran problema de despoblación. Patrimonialmente estamos ante una oferta que no tiene ningún BIC (excepto un pequeño puente romano) ni monumento especialmente destacado, pero si ante un conjunto de iglesias y pueblos con sencillos pero atractivos edificios, por desgracia como en los demás casos del mundo rural que tratamos con graves carencias, tanto de restauración como de accesibilidad y de estudio de los mismos.

Vilariño de Conso dista 125 kilómetros de Ourense, a la que se accede por la C-536, principal vía de comunicación del municipio. Patrimonio arqueológico Sin estudios ni excavaciones, los vestigios de poblamientos prehistóricos son evidentes debiéndose citar entre ellos los castros de Pradoalbar, Sabugido y Entrecinsa, el Castelo de Cerveira, antiguo campamento militar romano, o el Pontón Romano en Pradoalbar (BIC) con restos de una calzada romana. Patrimonio artístico Las 10 parroquia que lo componen con 16 pueblos tienen edificios de interés a los que se suman conjuntos de arquitectura rural. Castiñerira (San Lourenzo). Iglesia parroquial, edificio de perpiaño de una nave la fachada principal con espadaña de dos cuerpos. Entre las imágenes destaca una talla manierista de la Virgen con el Niño. La llamada casa de Roa está datada en el escudo de la fachada el año 1797, edificio de mampostería de planta rectangular. Conso (Santiago). La iglesia está datada en el año1773. Planta rectangular, de perpiaño, fachada con puerta adintelada. Espadaña de dos arcos. Interior con cubrición de madeira a dos aguas. Interesantes retablos barrocos. El mayor presidido por la imagen de Santiago peregrino. Sagrario interesante con el Resucitado, las virtudes teologales y Adán y Eva, sigue modelos del escultor mercedario de Verín Fray Pedro Pascual. En la nave dos retablos barrocos, de fines del siglo XVIII con relieves de la Virgen del Rosario y la Anunciación, el de san José, los desposorios de María y José y la Sagrada Familia. Pila bautismal del siglo XVII. La casa rectoral ejemplar interesante de edificio rural barroco. Está datada el año 1766. Con capilla con la imagen pétrea de San Antonio de Padua a quien está dedicada. El pazo de Conso, con muros de perpiaño e mampostería, de planta rectangular, que perteneció a los Marqueses de Castelar. El escudo lleva la cruz de los Ribadeneira, los lagartos dos Losada, las de los Enríquez y otras. Es obra del siglo XVIII. Chaguazoso (San Bernabé). Conserva casas cubiertas de paja. Iglesia dedicada a san Bernabé de planta rectangular. Frontal barroco de madera con la figura del titular inscrito en un círculo. Interesante talla de la Inmaculada de principios del XVII manierista. Edrada (San Mamede). La iglesia sigue la tipología tan repetida, de nave rectangular con espadaña. Del siglo XVIII. A la entrada del pueblo fuente en arquitectura del siglo XVIII. Mormentelos (Nuestra Señora). La iglesia de planta rectangular y espadaña. Se cubre con artesón de madera, sencillo. Lo más importante que conserva es la imagen de la Virgen de la Expectación del siglo XVII. Retablo mayor salomónico del siglo XVIII. Pradoalvar (San Andrés). La iglesia sigue los esquemas tan repetidos en la zona. En la fachada, portada de arco de medio punto de grandes dovelas con banda ancha y moldura curva. Sobre él ático, espadaña de dos arcos gemelos con final sobre pilares, frontón prolongado en ángulo agudo con terminal en cruz de piedra. Sabuguido (Santa María). Interesante conjunto de aldeas cada una con su capilla. La parroquial es edificio de perpiaño de una sola nave con capillas a los lados que se cubren como la nave principal con bóveda de medio punto. Espadaña de dos arcos con remate agudo. La portada lleva la fecha 1592, es de arco rebajado con intradós moldurado y pilastras. Retablo mayor del siglo XVII con tres calles, columnas estriadas corintias. Imagen de la Asunción barroca. Interesantes también los retablos del Santo Cristo y Santa Teresa salomónicos, del siglo XVIII. La casa rectoral, grande fechada en 1637 con capilla dedicada a San José con un retablo gracioso popular con escenas de la infancia de Jesús, obra del siglo XVIII. Con representación de un pastor tocando un pandero de iconografía curiosa. Una interesante fuente barroca con arcos de perpiaño de medio punto y remate moldurado a modo de peineta. En el lugar de Soutelo, capilla de San Blas de rústica factura y planta rectangular, en ella importante es un tosco bajorrelieve representando una figura humana de pie en actitud de movimiento, cronológicamente puede datarse entre los siglos V e X dentro de lo que genéricamente se llama estilo prerrománico. En el lugar de Entrecinsa, la capilla de San Miguel es una extraña edificación de clara rusticidad que abre la sospecha de ser un edificio prerrománico. San Cristovo (San Cristovo). Iglesia de muros de perpiaño en la fachada y de mampostería no resto, planta rectangular. Puerta de arco de medio punto de grandes dovelas. Espadaña de dos arcos rematados en ángulo agudo. Impostas semicirculares sobre os arcos. Vilariño de Conso (San Martiño). La iglesia de la capital del municipio sigue los esquemas conocidos. Puerta con arco de medio punto. Retablo barroco del siglo XVIII. Dalmáticas de terciopelo rojo con labores con las armas de los Pimentel, son obra interesante del siglo XVII. PATRIMONIO ETNOGRAFICO Son muchísimas aunque en deficiente estado las más, las edificaciones con valor etnográfico A modo de ejemplo- Conjunto de eiras de Entrecinsa, Sabuguido, Soutogrande o Soutelo. Molinos en Entrecinsa ( O Pisón). Sabuguido o los dos de Soutogrande en el lugar llamado Os Muíños en el río Conso. Hornos comunales en Entrecinsa, Sabuguido Soutogrande y Soutelo. Forjas en Sabuguido, Conso. Conforman un interesante conjunto que puede dar pie a rutas de senderismo. En la capital municipal hay un pequeño Museo etnográfico donde se reúnen multitud de objetos de la vida rural hoy en desuso y aperos del campo En la gastronomía destaca la androlla especie de chorizo de tripa mucho más grande que lleva trocitos de cerdo y trozos de costilla. La Bica mantecada: postre delicioso de la zona. Se trata de un bizcocho preparado a base de harina, huevos y mantequilla y el montonico: hecho con hojaldre y leche condensada. Las anguilas y truchas de los ríos Cenza y Couso tiene o tenían reconocida fama En el ciclo festivo tiene ya una consolidada fala la celebración de los Carnavales con los boteiros y música tradicional. Su desfile de los folións y su fiesta gastronómica del cabrito el domingo de Carnaval, atrae a miles de personas. También la fiesta de San Martín en noviembre y las religiosas de cada parroquia en el verano (*) Director del archivo diocesano.Be