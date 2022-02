Calviño y la política

Siempre pensé en Nadia Calviño como el economista tecnócrata al que suelen recurrir los presidentes socialistas en su primera legislatura para ganarse la confianza de los grupos económicos de centroderecha y bloquear las expectativas de los sectores más izquierdosos del partido; el Boyer de Felipe González, o el Pedro Ibarra de Zapatero. Solo que en este momento por eso del “me too”, y que ya va bien entrado el Siglo XXI, Sánchez pensó que el economista tranquilizador debía ser “ella”, la vicepresidenta.

Y salvo por el detalle de ser “ella”, el tópico parecía cumplirse a la perfección, competente, aceptada y respetada por los sectores económicos, sin demasiada implicación en política, tecnócrata y con un cierto aire de otra época acentuado por un peinado impropio de una política socialista (perdón vicepresidenta, pensé lo mismo del outfit de Boyer y de Pedro Ibarra).

Pero cuando más convencidos estaban todos y todas de que la tecnócrata Calviño debía ocuparse de sus tecno-labores, el salto de Pablo Iglesias del gobierno la metió de lleno en el barro de la política, porque Sánchez, que estaba harto de la bicefalia, decidió que a partir de ese momento la disputa política debía ubicarse en el nivel de las vicepresidentas, como bien hemos visto durante este tiempo.

No es la primera vez que pienso que Nadia Calviño tiene una carrera política personal por delante, aunque también sé que el camino que tiene que hacer para construir un liderazgo político singular es todavía largo, pero la Calviño de hoy no se parece ya en nada a la tecnócrata que llego al gobierno. Siempre habló bien, siempre transmitió seguridad, siempre tuvo esa capacidad innata para generar confianza, pero ahora, además transmite, no sólo cuenta; y además ahora se ha encontrado con la política.

Y para ubicarse en la política de su tiempo se ha salido de su zona de confort para hacer política en los espacios del género, esos que parecen reservados a las políticas más progresistas y que generalmente se encuentran más alejados de la tecnocracia. Ella, que ha hecho su carrera en un mundo de hombres y que seguramente ha sido la única mujer en cientos de reuniones, aquí y en Europa, ha señalado que no va a “hacerse más fotos en las que sea la única mujer” y eso es un “voto a bríos político” en toda regla, un juramento sin blasfemia que la convierte en protagonista de todos los “political photocall” del futuro.

Porque a partir de ahora todos estaremos esperando la siguiente foto de la vicepresidenta sabiendo que cada una de sus presencias quiere ser una llamada a la inclusión de las mujeres en los puestos de decisión; una forma fácil y efectiva de hacer de su cotidianidad una reivindicación política.

Calviño se ha lanzado a la política; algunos y algunas ya empiezan a ver que a poco que se lo crea y la dejen puede tener más protagonismo político del que pensaban; ahora aparecerán las voces críticas, los defectos, el “esto no es para ella”, “le faltan tablas”, todas esas excusas que se utilizan en la política cuando emerge alguien que no se esperaba; pero lo cierto es que todo apunta desde hace tiempo a que adquirirá más protagonismo. Incluso su peinado parece ahora menos tecnócrata, pero aún le falta.

(*) Profesora de Ciencia Política/ Miembro del Equipo de Investigaciones Políticas de la Universidade de Santiago