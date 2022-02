Este fin de semana empecé un libro de Eleine N. Aron, “El don de la sensibilidad: Las personas altamente sensibles”. Se lo había leído mi hermana e incluso antes de terminarlo quiso regalarme un ejemplar porque según ella, más que cambiarme la vida, me la iba a explicar. Y aun no siendo muy fan de las explicaciones, pensé que un libro que me aclarase la vida quizá merecía una ojeada.

Dice la autora, que el 15% de la población es altamente sensible. No susceptible ni blanda ni pacata, sino sensible. Sensible como el don de oír, de ver y de sentir más alto que el resto, a más volumen, con más claridad. En la página 20 aparece un test de autoexamen para valorar si en ti son verdaderas o falsas una serie de afirmaciones, veintidós en concreto. Lo hice y sí, seguí leyendo.

Avancé hasta mitad del libro donde sólo se aborda la etapa de la infancia: niños especialmente irritables que duermen mal, que muestran disgusto ante los ruidos y las luces intensas, desorientados si su madre no está cerca o si les quitan de la mano ese objeto casi siempre ridículo (una muñeca, un trozo de sábana o un chupete) que les ofrece cobijo, cierto amparo. Reconocí en esas páginas casi todos mis temores infantiles: a los fuegos artificiales, a la cabalgata de los Reyes Magos, a los gritos, a que mi madre estuviera demasiado lejos, o enferma. También recordé algo que había olvidado y que la autora destaca en su libro, que esos niños altamente sensibles usan las frases de consuelo de su madre para consolarse a sí mismos cuando están solos y siguen haciéndolo de mayores. Y aunque me queda por leer lo que supongo que será la explicación de la sensibilidad en la edad adulta, lo voy recomendando, bien por encajar en ese quince por ciento de la población o bien en el porcentaje restante, el que ama o tiene cerca a una persona que oye la vida más alto.

El resto del fin de semana me lo pasé estudiando con el pequeño de mis hijos la Revolución rusa de 1917. Cuando acabamos me sorprendió con un par de razonamientos que conectaban el conflicto actual entre Rusia y Ucrania con lo que habíamos estudiado. Eran razonamientos bastante acertados pero no tuvo suerte y desde la cocina lo escuchó otro de mis hijos que no perdió la ocasión de desacreditar a su hermano pequeño: “Qué patético. Te cuentan dos cosas y ya hablas como si lo supieras todo”. No desperdicié la oportunidad de revancha que me brindaba la vida para decirle que eso, justo eso, era lo que él hacía con las dos cositas que había aprendido en sus escasos cuatro meses de universidad. Dos cosas que convertía en verdades universales aplicables en cualquier momento y lugar, sobre todo para cuestionarnos a su padre y a mí. “No te aproveches mamá”, me dijo dolido por el zasca. Porque claro, cambia la forma de leer y cambia el libro, cuando la vida de la que te hablan es la tuya.