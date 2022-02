A (non) man de Deus

“...Y todo el pueblo cantó: Maradó, Maradó! Nació la mano de Dios, Maradó, Maradó! Sembró alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo.” Vale, de acordo; levan Vdes. toda a razón do mundo mundial: e é que, en efecto, calquera comparación que pretendamos establecer entre as gambetas, lambrettas e caneos mil levados a termo polo inmortal Diego Armando Maradona e mais esoutra xogada que foi argallar, fozar... –co resultado, para máis inri! de gol en propia meta– o deputado popular (agora mesmo, penso que non moito entre os do seu equipo ) D. Alberto Casero Ávila semella constituír unha pura fantasía surrealista. Agora ben; resulta máis que sabido que aquel tanto do “Pelusa” ás hostes da “pérfida Albion” no Mundial de México 86 foi marcado, e de acordo co relato do propio astro arxentino, “un pouco coa cabeza e un pouco coa man de Deus”. Pois verán: está moi claro que estoutro acadado por Casero Ávila –e se finalmente o VAR non vén corrixir a resolución adoptada pola árbitra do partido, a dilixente colexiada catalá Dna.Meritxell Batet–, non foi conseguido precisamente o que se di “coa cabeza”. Mais si coido posible, non obstante, percibirmos algunha sorte de intervención divina na feliz/infeliz resolución da xogada propiciada polo Sr. Casero. Claro que outra cousa, iso tamén, é sermos quen de enxergar, comprender a verdadeira intención das Alturas nesta singular oportunidade.

A ver, repasemos un pouco a situación previa. Florentino, Laporta e Rubiales –ou, para sermos máis exactos, socialistas, sindicatos e patronal– chegaran a un definitivo acordo: o R. Madrid ten de gañar a liga si ou máis que si. Xa que logo, todo xurdía como un verdadeiro camiño de rosas para o combinado merengue. Porén, velaí que, despeitados por non seren invitados ao conclave –ao “akelarre”, en palabras de D. Pablo Casado–, a “torcida” do PP, sumándose daquela ás “barras bravas” de Vox, vai e vota que “non” ao pacto, coa ilusión de deixaren de paso en puro e duro offside (en “orsay”, vaia) ás hostes (traidoras) de Ciudadanos.

Á súa vez alicerzados nesa esa mesma ilusión e despeito, ERC, PNV, BNG e mais outros varios “seareiros nas bancadas” –que dirían os locutores deportivos da TVG– tamén se decidiron polo voto negativo e a opción do fóra de xogo. Bandeiras de cores entremesturadas sen acerto nin concerto; bengalas, bufandas, berros...: foise argallar, daquela, todo un auténtico totum revolutum, unha parafernalia, revoltallo sen fin nas gradas do estadio, digo/escribo nos escanos do Congreso dos Deputados.

"Tal e como se dispuxeron as cousas no Congreso, non parece descartable en ningún caso unha intervención sobrenatural no asunto"

Pero como sucede que sempre quedase un lugar dispoñible no camerino dos Marx Brothers, eis que dous simpáticos deputados de UPN –atenden por Carlos García Adanero e Sergio Ayas, que non por Chico e Harpo– se foron sumar aínda, e “animados” previamente pola tropa popular, á festa rachada. “Estes son os meus principios, pero se non lle gustan a Vde., teño outros á man”, foron declarar os tales espelidos. En fin, a que se foi armar –expresado sexa na lingua da meseta e arrabaldes adxuntos– resultou, entón, nunha marabunta tal, unha verdadeira lea que “no hay Dios que la entienda”. Pois xustamente, meus e miñas.

“Unha feliz/infeliz resolución”, escribimos máis arriba, e de acordo en como lle foi a cousa a cada bando. E escribimos así mesmo que, tal e como se dispuxeron as cousas, non parece descartable en ningún caso unha intervención sobrenatural no asunto. Porén, que é aquilo que pretendían realmente as Alturas coa súa presenza? Saiban disimular Vdes. a impiedade, pero coido sinceramente que talvez nin sequera Elas mesmas, as ditas Alturas, se foron aclarar no medio e medio da tangana. Aínda que, se cadra...

Escrito está nos Evanxeos que “hai máis alegría nos Ceos por un pecador que se converte que por cen xustos que por noventa e nove xustos que non precisan arrepentirse”. Pois ben; cal veu ser o verdadeiro motivo da visita de Dna. Yolanda Díaz ao Papa de Roma? Contando con que Francisco é –tal e como o propio Maradona– arxentino de nación, ben puido suceder, acabo, que outra volta a man de Deus (mellor, a “non man” no caso que nos ocupa) viñese ser aquela que de veras movese os dedos de D. Alberto Casero Ávila malgré lui-même. Despois de todo, os camiños da Providencia, como os do fútbol, deveñen sempre inescrutables.