En la lengua manda el pueblo

Del mismo modo que un viaje en el espacio, por ejemplo, a los países de Hispanoamérica, nos revela la diversidad de modos de hablar, diferencias semánticas o modismos desconocidos, ocurriría lo mismo con un imaginario viaje en el tiempo. Si pudiésemos trasladarnos el año 2070, no entenderíamos el sentido de algunas expresiones y, en otros casos, no comprenderíamos el uso de determinados vocablos que, siéndonos conocidos, tendrían ya un nuevo significado. Es una verdad de Perogrullo que se me ha hecho especialmente patente al leer un viejo texto de Ramón y Cajal. Nuestro eximio premio Nobel, amante de la pulcritud en el uso del lenguaje, denunciaba, no sin disgusto, el empleo creciente de ciertos neologismos, barbarismos y el bastardeo de determinadas acepciones que atrevidamente se atribuían a vocablos cuyo originario y prístino sentido se veía desvirtuado por un uso desaliñado e irreverente del lenguaje. Pero con el paso del tiempo, aquellas acepciones que según Ramón y Cajal eran injerencias impuras y deformaciones del habla, están hoy recogidas en el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), plenamente integradas en nuestro idioma.

Veamos algunas de las palabras que en su día suscitaron las protestas del docto investigador. Por ejemplo, llamaba la atención sobre el vocablo “apercibir” que, siendo su recto significado aprestarse o prepararse, empezaba entonces a utilizarse en el sentido de advertir, notar u observar. Hoy vemos que, junto a la acepción originaria que aparece como primera en el DRAE (prevenir, disponer, preparar lo necesario para algo), figura ahora como tercera la que en su día era reprobada como galicismo intruso (percibir, observar, caer en la cuenta). También le enojaba el uso de la voz “posibilitar”, que decía haber sido inventada por un político (¡ay, los políticos y su mangoneo del lenguaje!) para evitar la perífrasis “hacer posible”, que es la significación con la que la Academia acabó registrando aquel término. El bueno de don Santiago tenía por disparate lingüístico –“nacido del afán pedantesco de lanzar vocablos nuevos”, decía– el empleo de la voz “estructurar” por organizar. Hoy ya aparece en el DRAE con tal significado: articular, distribuir, ordenar las partes de un conjunto. También repudiaba el verbo “solucionar” con el sentido de resolver, censurado entonces por gramáticos y buenos lingüistas, y también acogido con posterioridad en el seno del diccionario académico con esa acepción. Y así otras expresiones como “banal”, “a base de”, “finanza”, “de momento”… en su día reprobadas y hoy de uso común, libres de reproche alguno y purificadas por el habla del pueblo. Es este, el pueblo llano y soberano, quien hace la lengua. Y porque así lo quiso, por ejemplo, “enervar”, que significa debilitar, pasó a valer como “poner nervioso”, cambio semántico que no sé si obedece a la similitud fonética o si ocurrió por contagio del francés énerver, irritar. Pero ahí está, en el Diccionario, conviviendo con su acepción primitiva, porque la comunidad hablante recreó la palabra dotándola de nueva significación. La colectividad va así modelando el idioma con variaciones que se ven avaladas por ese referéndum inapelable que es el uso constante y reiterado de palabras o nuevas acepciones que terminan por registrarse en el DRAE, mero notario del habla en vigor que, sin prohibiciones ni imposiciones, se limita a levantar acta del idioma vivo según la comunidad dictamina. Por eso, no tienen sentido las peticiones de algunos colectivos que reclaman de la Academia la expulsión lexicográfica de algunas acepciones, porque quien da carta de naturaleza a las palabras no es la Academia, sino el uso consolidado por el habla de la colectividad. "Quien da carta de naturaleza a las palabras no es la Academia, sino el uso consolidado por el habla de la colectividad" Excepcionalmente, hay vocablos que no se deben al uso popular, sino a la lúcida creación de una individualidad sobresaliente cuya vigorosa autoridad, por una parte, y la pertinencia semántica, por otra, le abren las puertas del DRAE. Es el caso de los términos “intrahistoria” y “vivencia”, debido el primero a Unamuno para expresar el fondo permanente de la historia, y concebido el segundo por Ortega y Gasset para dar traducción al alemán erlebnis (aventura, suceso que se ha vivido). Pero si en el idioma manda el pueblo, no ocurre así con la ortografía que es objeto de una reglamentación convencional, institucional y mudable que se reserva la Academia, por más que, no obstante esta función prescriptiva, haya resistencias individuales como la de Juan Ramón Jiménez que sustituía la “g” con sonido fuerte (con “e” o “i”) por la “j”, o propuestas como la de “jubilar la ortografía” de Gabriel García Márquez, o la “indisciplina” de Javier Marías en materia de acentuación. Por lo tanto, en lo que a la ortografía concierne, la Academia es normativa, pero su Diccionario cumple solo una función descriptiva, levanta acta y da cuenta del lenguaje en uso. Lo dicho, en la lengua manda el pueblo. Democracia pura, directa, espontánea, sin intermediarios.