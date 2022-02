Los gestos

Así pues, mientras los gurús de la demoscopia se concentran en convertir las elecciones autonómicas de Castilla y León en una especie de antesala de la permanencia o el relevo –más o menos cercano– del señor Sánchez en la Moncloa, la terquedad de los hechos se acrecienta. El Gobierno sigue con su política de captación de clientes a base de promesas de grandes inversiones allí donde se va a votar o de pequeñas mejoras en el salario mínimo que sus alquimistas transforman después en éxitos de una política social que se agota en ayudas que, en buena parte, hay que devolver en el IRPF. Y así retornan a donde salieron.

(Mañana se comprobará si funciona en las urnas, y si el mensaje del PP, a la contra y decreciente en peso e intensidad, cala o no en una población que hace casi tres años apoyó más a los socialistas. Los otros gurús, los mediáticos –o en su versión moderna, los influencers– no son capaces de alejarse del clima de tensión que se vive en sus sectores y participan en echar leña a los fuegos de las polémicas. Y olvidando aspectos que son una amenaza real para el sistema. Por ejemplo, el riesgo de atomización de las fuerzas políticas, en una senda que ha cruzado ya el nacionalismo, el regionalismo y el cantonalismo y llega al provincialismo parlamentario. Y, mientras aporte réditos, seguirá.)

Cuanto precede, que no es si no –como siempre– una opinión personal, no hace más que reforzar la rentabilidad de la práctica puesta en marcha –que no inventada: otros gobernantes lo han hecho, pero no con la intensidad de este, que además bordea el espíritu de algunas leyes cuando le conviene– y ratificada por la coalición PSOE/Podemos que –resumida– ha dado en llamarse “estrategia gestual”. La llevan a cabo casi todos los ministerios, se supone que siguiendo el patrón ordenado desde Moncloa, siempre que necesitan aparentar eficacia y solución a problemas de quienes van a acudir enseguida a las urnas. Mañana se verá si resulta.

No es una fantasía. Esta semana, electoral, obsequiaron a los agricultores castellanos y leoneses con anuncios de planes mil millonarios, y un par de días antes con una subida mínima del SMI, que deja fuera allí, como en Galicia, a los trabajadores por cuenta propia, también llamados autónomos, que son mayoría en el comercio, la ganadería, el campo o amplios sectores de los servicios. Y los trompeteros gubernamentales tratan de enaltecer un supuesto beneficio en sus cotizaciones a la Seguridad Social, cuyo mayor porcentaje corre a cargo de los interesados, que así “ahorran” a futuro pero que e el presente no llegan a fin de mes.

No se puede, ni se debería, hablar de una gran comedia de los gobernantes o de los aspirantes a serlo, que tanto montan, montan tanto, pero sí aportar otros enfoques más allá de los propagandísticos, siempre interesados. Aunque solo sea porque, sin ir más lejos, en Galicia el asunto de los salarios, y por tanto las pensiones, sigue, aún con la leve mejora reciente para una parte de su masa laboral, por debajo de la media nacional, y la gente del común cree ya, cada día con más fuerza, que las cuentas que algunos –y algunas– le hacen, o los gestos, no son sino un cuento. Que para mayor desgracia, dista mucho de tener un final feliz.