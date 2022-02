Ucrania, la mosca detrás de la oreja

La expresión ‘Tener la mosca detrás de la oreja’ nos advierte de la necesidad de permanecer alerta ante una determinada coyuntura, aunque no la entendemos con precisión. Es el caso de la amenaza rusa sobre Ucrania, que ha acabado por encender todas las luces rojas en un momento demasiado confuso ya por la pandemia y por el cambio de paradigma propiciado por las redes, la desinformación, la irrupción de los fondos, el bitcoin, la inflación, el desequilibrio entre los dragones del sur y EE UU, los populismos, la desestabilización de países iberoamericanos, los refugiados, el cambio climático; etc. Inseguridad al fin.

La mosca es una “llave de chispa” con la que antiguamente se encendía el arcabuz para hacerlo disparar. El soldado portador de dicha arma, también conocido como mosquetero, se colocaba la “mecha” sobre la oreja y se mantenía alerta y preparado ante un posible ataque. En caso de necesidad solo tenía que echar rápidamente mano de ella, encender el arma y disparar.

"Tras miles de guerras, millones de muertos y lisiados, no hemos aprendido siquiera a estar atentos a nuestras propias heridas"

Tras miles de guerras, millones de muertos y lisiados, no hemos aprendido siquiera a estar atentos a nuestras propias heridas. Las diplomacias parecen haberse diluido en el mundo del cóctel. Las estrategias mejor diseñadas se antojan ahora azucarillos evaporados en un mar de confusas aspiraciones de poder ilimitado, acumulación de fortunas insultantes, no siempre justificadas; irrupción de mafias en los gobiernos de las naciones y en los capitales; verdades construidas a medida por sastres de la comunicación; intrusiones en la intimidad; etc. Somos ya víctimas de mil y un manejos de una sociedad mundial desastabilizada, consumista y pagadora de impuestos, cada vez más esclavizada, empobrecida, desasistida y manipulada, y por lo mismo disconforme e infeliz. Las excepciones existen, pero son pocas y confusas.

Ahora, alguien está activando la “llave de chispa”, quizás esté activando la luz de un fracaso colectivo, encendiendo la “mecha” de la pasividad social sobre lo que de verdad debería importar, estableciendo claridad sobre la evidencia de que no nos gobiernan los mejores, de que no reconocemos a líderes generosos con capacidad intelectual contrastada, de que nos igualamos por abajo, de que no valoramos el esfuerzo, la educación, la experiencia, al otro; de que no sabemos discrepar y concordar con afán de convivencia; de que destruimos referencias religiosas o culturales sin alternativa. El resultado es que al menos un 25% de la población europea es negacionista per se, eso sí lo sabemos. La finalidad puede ser reactivar la industria armamentística, cambiar los ases geoestratégicos o, más sencillo, subir el gas y la electricidad y la gasolina. ¿Quién lo sabe con precisión?

"Somos víctimas de mil y un manejos de una sociedad mundial desastabilizada, consumista y pagadora de impuestos"

Todos somos un poco responsables de uno de los momentos más graves de la historia, al menos de las circunstancias que nos ha tocado vivir a cuantos habitamos este mundo tan bello como irracional. Instalarse en la salvación individual es una opción, es estar dispuestos a disparar sobre nuestra propia sien, negar al otro, matarle incluso, a cambio de subir los recibos de las materias primas o las tasas. Estamos locos si no cambiamos la dirección del tiro.

Tenemos hambre de sencillez, humanidad y comprensión. De paz para superar una pandemia ya demasiado costosa. Eso pienso.

*Periodista