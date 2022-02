Cuando se habla de los vinos gallegos, la cultura popular identifica de manera inmediata los blancos, que sin duda a día de hoy podemos decir sin exagerar una pizca que están por derecho propio entre los mejores del mundo.

Los procesos de cultivo, recolección, elaboración y embotellado han experimentado en Galicia una progresión los últimos 20 años extraordinaria y en mercados exigentes y productivos como Estados Unidos, es muy frecuente que los blancos gallegos estén en las cartas de los mejores restaurantes codeándose con los vinos blancos franceses, italianos y portugueses y los sorprendentes blancos neozelandeses que recomiendo probar (con moderación).

"En Estados Unidos es muy frecuente que los blancos gallegos estén en las cartas de los mejores restaurantes"

Lo que no identifica la cultura popular es la riqueza en tintos de Galicia que, sin llegar a la producción de zonas como la Rioja, Ribera del Duero, Valdepeñas y Priorato, lleva ya muchos años elaborando unos tintos sorprendentes por su calidad.

Recientemente, he tenido ocasión de probar algunos mencías más que notables de la Ribeira Sacra destacando el Regina Expresión, con una gran relación calidad-precio, y en el Valle de Monterrei me he llevado la gran sorpresa de unos vinos tintos que crecen en una zona llamada Ladairo, en la ladera de un monte que le presta abrigo y microclima, francamente extraordinarios, destacando un Triay de edición limitada que mezcla la uva mencía con la autóctona sousón, consiguiendo un vino a la altura de los mejores tintos españoles. En esa misma zona crecen las uvas blancas godello, treixadura y donabranca con las que se elaboran blancos extraordinarios a los cuales el envejecimiento en barrica les otorga mayor longevidad y contundencia. Las bodegas Ladairo y Triay que allí plantan sus vides están consiguiendo un verdadero portento de elaboración.

"En materia de tintos, no hay nada que envidiar en calidad a los emblemáticos riojas y riberas"

Sucede que los paladares españoles, durante muchos años, se acostumbraron a los riojas y riberas del Duero también extraordinarios porque España es una potencia enológica de primera magnitud. La gastronomía y restauración gallega se basa en unos productos de tierra y mar incomparables que no necesitan apenas aderezos y cuya degustación suele ser acompañada por tintos de otras regiones españolas pensando que los de aquí no dan la talla. Por eso Galicia debe de promocionar y dar a conocer la riqueza de esas cepas, algunas casi centenarias, que la moderna enología ha convertido en verdaderas joyas con injertos y cuidados artesanales.

No podemos tampoco olvidar el Ribeiro y la denominación Rías Baixas, a cuyos caldos por su cercanía hacemos honor con mayor frecuencia. Aquella frase de un ilustre vigués que decía aquello de que “el mejor vino blanco es el tinto de Rioja” ha quedado obsoleta. No hay mejor blanco que el gallego y, en materia de tintos, no hay nada que envidiar en calidad a los ya grandes y emblemáticos riojas y riberas.

Solo nos falta probarlos y darlos a conocer. Son un lujo para el paladar más exigente.