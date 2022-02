Forestalismo e desmesura

Javier Guitián informounos do pasamento dun naturalista que exerceu influencia considerable no noso tempo: Edward O.Wilson. As súas innovacións experimentais e conceptuais entraron en ocasións trivializadas no discurso medio ou convencional dominante na actualidade. Parece ser que a Wilson lle debemos a noción de “diversidade biolóxica”, que foi socializada coma “biodiversidade”. A verba “biodiversidade”, que é producto dunha hibridación grega e latina, é hoxe de uso común. Considérase hoxe a biodiversidade coma un ben común polo que todos debemos loitar.

A biodiversidade ten un dos seus enemigos no forestalismo. E o forestalismo constitúe unha ideoloxía, hoxe dominante en Galicia, de carácter capitalista que pensa que o mellor uso que poida ter a terra non agrícola, alén do asentamento humano de habitación e das súas infrasesturcturas, é a plantación masiva de árbores moi rendibeis economicamente. O pai do forestalismo, cuxa teoría e práctica foi chamada “dasonimía”, é Johann Heinrich Cotta (1737-1844).

"Rosalía deplorou, nuns versos magníficos, que nos montes galegos, calvos, non se erguesen coma titáns os carballos"

Tratábase fundamentalmente de plantación e corta de árbores, moitas árbores, que se convertirían en riqueza mediante a práctica do que se di “silvicultura”. Desde a Escola Forestal de Tharandt (Saxonia) extendéronse as ideas de Cotta a toda Europa. Rosalía, nada cen anos despois de Cotta, deplorou, nuns versos magníficos, que nos montes galegos, calvos, non se erguesen coma titáns os carballos de Hölderlin. A dasonimía tendía tamén a encher de árbores as gándaras ou landas, as dunas e as terras pantanosas. Uniformizaba os habitats e propiciaba a desaparición de especies de seres vivos. O resultado foi unha resposta da Terra en forma de incendios nas Landas de Gasconha, por exemplo, moitos anos antes de se deflagaren os de Galicia.

A ditadura de Primo de Rivera e o franquismo promoveron o forestalismo e unha fábrica de pasta de papel asumiu a regulación do prezo da madeira. As rozas e roteas desapareceron dos montes da nosa terra. Chegados a un punto crítico a carga foi insoportábel para a Natureza e producíronse os incendios forestais que converten Galicia nun inferno estacional. Co forestalismo intervindo nos sistemas ecolóxicos do Macizo Galaico-duriense empobrécese esa biodiversidade de que nos fai acordantes a noticia do falecemento do doutor Wilson.