Es poco probable que, al menos en estos últimos años, se haya producido una conjunción de acontecimientos tan delicados para un gobierno –cualquier gobierno– como los que, en resumen, protagonizaron una plataforma compuesta por mayores y pensionistas enfrentada a las entidades financieras más importantes de España. Y en medio un gabinete que, como el del señor Sánchez, corría riesgo de deterioro caso de errar en su decisión, que no podía ser otra que un arbitraje. Y lo hizo bien: la señora Calviño tomó las riendas y certificó su fama de moderación y sentido común. Y de lo común, que tiene todavía más mérito.

El fondo del asunto era la decisión de los bancos de reducir su horario de atención al público en ventanilla hasta las once de la mañana y el cierre de sucursales en las localidades de menor población. Se contemplaba una sustitución por cajeros automáticos y sistemas electrónicos, todo lo cual ocasionó una oleada de protestas centradas sobre todo en sectores de la población de edad avanzada y, en general, de la España “vaciada”, además de la protesta de numerosos ayuntamientos en defensa de sus vecinos y contra los perjuicios que se causaban incluso a las propias entidades municipales.

Siempre desde un punto de vista personal, la reacción es justa y la decisión de los bancos de rectificarla, inteligente, como inteligente ha sido la mediación del Gobierno. Es cierto que el concepto de negocio de las entidades financieras es lícito y que sus argumentos de rentabilidad y reducción de costes, probablemente sostenibles. Pero, a la vez, chocaban de frente con una realidad social que no se puede discutir: la de que hay mucha gente en este país que tiene derecho a que se respete lo que podría llamarse “cultura de cliente bancario”, que se fundamenta en la confianza en las personas y en la visibilidad física de la marca.

También, por supuesto, el rechazo a los cambios citados tiene fundamento en el escaso margen para adaptarse a las nuevas tecnologías. Porque ni esa parte, muy numerosa, de la población, ha sido preparada para ello ni a su edad pueden, o no quieren cambiar de vida de una manera forzosa. Tienen derecho, y ejercerlo no supone incapacidad –hallaron una frase memorable: “somos mayores, no idiotas”– o daños graves a los bancos. Sus cuentas de resultados en 2021, año de crisis, son lo bastante ilustrativas de su potencial. Por eso deciden modificar el cierre de servicios y atender a las personas de edad avanzada. Inteligente.

En términos de Galicia, Abanca ha cumplido el compromiso establecido desde su llegada: servir al país lo mejor posible. Y en ese sentido, además de hacer un cambio en los horarios de ventanilla, volviendo para los mayores a las dos de la tarde, adquiere el compromiso de no cerrar sucursal en los 134 concellos gallegos donde ahora mismo es la única entidad presente. Es un esfuerzo de relevancia –sobre todo si se compara su tamaño actual con el de otros– que ha de valorarse en su justa medida. Por lo obvio, que es un banco y por tanto se debe a sus accionistas además de a su clientela, y porque la obtención de beneficios, en ese mundo, marca la frontera entre la vida y la muerte económica. Es por tanto, la suya, no sólo una respuesta inteligente a la llamada de una parte sustantiva de la sociedad gallega, sino al país entero. Y eso es política social.