El sempiterno Ministerio de Obras Públicas, desgajado sin pudor y convertida su parte más enjundiosa en el actual Ministerio de Transportes y Agenda Urbana por arte de birlibirloque gubernamental, acaba de despachar en el BOE un esbozo del mega proyecto que pretende realizar en Placeres para dar cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el año 2007, que declaró ilegales los pasos a nivel de la traída y llevada conexión férrea con el Puerto de Marín.

Sobre este asunto tan polémico casi puede decirse cualquier cosa, menos que el departamento ministerial ha tenido mucho interés en cumplir con presteza tal resolución judicial. El Gobierno de turno (PP y PSOE) hizo el remolón cuanto pudo, y tardó más de lo razonable en atender la condena del alto tribunal; tanto, tanto retrasó su cumplimiento que parecía que no iba a hacerlo nunca.

Así se explica la gélida reacción observada entre el vecindario afectado, puntualmente anticipada y recogida este fin de semana por FARO. Hasta algún aguerrido detractor del tren al puerto se ha mostrado ahora indiferente y, sobre todo, comprensivo por las escasas molestias que provoca su paso por la parroquia, de pascuas en viernes, a escasa velocidad y poco ruido. El trayecto de este convoy férreo tiene sin duda menos impacto que un tranvía, tal y como se aseguró en su día una y otra vez, sin ningún resultado.

Sobre el anuncio realizado por el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana para acometer de entrada una pequeña, pero imprescindible ocupación de terrenos afectados, con la finalidad de camuflar la huella de los pasos ilegales en Placeres, pueden anticiparse cuando menos dos cosas: que la obra tiene su complejidad y que su presupuesto no va a ser pequeño. Y de ambas cuestiones se deduce una tercera: que la ejecución llevará su tiempo y no resultará fácil poner una fecha cierta a su terminación, amén de garantizar su resultado práctico. Este proyecto aún va a dar que hablar y veremos si no va a ser peor el remedio que la enfermedad a efectos urbanísticos y paisajísticos.

Quince años han pasado ya desde la sentencia definitiva que dictaminó el Tribunal Supremo sobre el polémico caso de los pasos a nivel en Placeres. Y otro período igualmente largo se vislumbra a partir de ahora para la ejecución de una reforma prevista en cinco fases sucesivas, que va a costar un pastón. Una Justicia así, ni es justicia ni es nada; hasta puede resucitar la peor cara de un conflicto que parecía enterrado. Ahí está El Meollo de la cuestión.