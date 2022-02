De modo que, por si el asunto del peaje en las autovías no pusiera de los nervios a la mayoría de la gente del común –y ya ni se diga a los trabajadores autónomos del sector comercial– ahora resulta que a la ministra Sánchez le da por aportar a la polémica un nuevo invento. La titular de Transportes y Comunicaciones ha explicado que, como los núcleos urbanos son diferentes a las localidades pequeñas, sobre todo las de la “España vaciada”, no hay razón para que las futuras tarifas no contemplen esa realidad. Lo habría firmado –lo de la diferencia– Pero Grullo.

No parece arriesgado pensar que pronto se utilizará la idea como arma arrojadiza, incluso electoral en Castilla y León, que es una comunidad en la que las ciudades y los municipios reducidos servirían perfectamente como modelo para lo que aparenta defender su señoría. Aparte de que la crítica parece haberse convertido en el único argumento de oposición que maneja el actual PP de don Pablo Casado. Incluso las que su entorno sugiere contra colegas y quizá futuros rivales, como la señora Ayuso tras su victoria en Madrid, y ya se verá qué ocurre con Mañueco. Lo que está claro es que la ministra tiene la máxima confianza del presidente, a pesar de que ahora le ha prestado un flaco favor. Entre otros motivos, porque ha dejado al descubierto, y como una falsedad, el argumento de que el dichoso peaje se planeaba básicamente para afrontar el considerable gasto de las reparaciones: de ser así, el cálculo de ingresos tendría que hacerse por recorrido y no por si el vehículo circula por zona urbana o rural. Lo que se puede deducir es que el objetivo real de la pretensión de pago es la recaudación. Punto. Nada hay de especial –ni, por supuesto, de ilícito– en ese propósito si, como parece, es el que busca en todo, o en parte, el Ejecutivo de don Pedro. Hay varios países europeos, de la Unión, que ya cobran por circular en las autovías. Ocurre que la medida es impopular, sobre todo cuando se adopta después de muchos años de gratuidad y, en consecuencia, en este caso como en otros parecidos los gobiernos tienden a buscar explicaciones lo más alejadas posible de la realidad –como el recargo fiscal–, alegando motivos mejor –teóricamente– aceptados por los contribuyentes. Sea cual fuere el motivo real, la posibilidad de buscar recursos es lícita en situaciones tan delicadas como la actual, aunque sean opinables las explicaciones. Lo discutible resulta que una buena parte de la política gubernamental se dedique a las subvenciones que aparentan más sentido electoralista que resolutorio de los problemas que en teoría pretende resolver. Podría decirse que es un modo de convertir a un segmento de la población en una especie de reserva electoral: el PSOE se especializó en ello durante casi cuarenta años de gobierno en Andalucía –Podemos, de momento, parece conformarse con colocar a sus mandos y cuadros en puestos bien retribuidos– y ojalá no decida aplicarlo a toda España. Tendría, aparte de la obvia ventaja del método, otra añadida: que nadie podría alegar autoridad bastante para censurarlo: las puertas giratorias son de aplicación universal. Como diría el clásico italiano, porca miseria...