Saber y actuar, ese es el camino

Todas las personas tenemos sueños. En algún momento de nuestras vidas, tenemos una visión acerca de la calidad de vida que deseamos y creemos merecer. Y, sin embargo, en ocasiones, esos sueños se ven envueltos en las frustraciones y rutinas de la vida cotidiana, hasta el punto que ya no hacemos ningún esfuerzo por realizarlos. Y, sin apenas percibirlo, vamos perdiendo ese sentido de la certidumbre que proporciona la ventaja del ganador.

Sin embargo, algunas personas logran conseguirlos. Y lo hacen, sencillamente, porque poseen información, estrategias, filosofías y habilidades que los capacitan para introducir en sus vidas los cambios que más deseaban. No se engañan ni entretienen con vacilaciones. Son personas que un día se dicen con firmeza: “Sé que voy a ser capaz de conseguirlo, porque soy fuerte, tanto mental como emocional y físicamente”. Y deciden cambiar cada aspecto de su vida. Jamás se conforman con menos de lo que pueden ser. Saben, a ciencia cierta, cómo concentrar su poder. Tienen la certeza de que un enfoque controlado es como un rayo láser capaz de cortar cualquier cosa que parezca interponerse en su camino. Porque son personas que comprenden qué les induce a hacer lo que hacen. Saben que los recursos que necesitan para convertir sus sueños en realidad están en su interior, esperando, simplemente, el día en que decidan despertar y exigir sus derechos. “¿Cómo puedo tomar inmediatamente el control sobre mi propia vida? ¿Qué puedo hacer hoy que represente una diferencia, que me ayude a mí y a otros a configurar nuestros destinos? ¿Cómo puedo aprender, madurar y compartir ese conocimiento con los demás, de una forma significativa y agradable?” son preguntas que se hacen sin parar, porque saben que el poder está en su interior y que los cambios tienen que ser duraderos y consistentes; tan solo tienen que elevar sus criterios, cambiar lo que se exigen de ellos mismos. Además, tienen muy claro aquello que ya no van a aceptar, lo que ya no quieren seguir tolerando y todo aquello en que aspiran a convertirse. Y trabajan sus creencias limitantes y utilizan las estrategias adecuadas. En la vida hay mucha gente que sabe lo que quiere hacer, pero pocas son la que realmente hacen lo que saben. Señoras, señores, señoritas, señoritos, porque saberlo no es suficiente. Lo importante es emprender la acción. Y, esto, solo pocas personas lo hacen.