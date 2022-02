Es probable que, ante los argumentos que maneja la señora ministra para la Transición Ecológica, que a falta de informes más serios que sus afirmaciones y ante las posibles consecuencias que puede tener para Galicia la nueva legislación, hubiera que ponerse en guardia. De forma especial aquí, porque esta comunidad es la que tiene un litoral más extenso y, por tanto, los perjuicios, incluida la pérdida de playas –y otras cosas– por el aumento del nivel del mar, podrían ser más que los beneficios. Pero, además, ante las generalidades de la titular, que vaciló primero y se abrió a los “cambios” después, pero sin especificar: de ahí la precaución.

Para quienes discrepen conviene añadir alguna otra reflexión. Por ejemplo, la falta de previsiones concretas sobre los efectos del cambio climático en el litoral, con los daños directos que causarán al sector turístico, portuario, etcétera. Que se sepa, solo está en marcha un nuevo Reglamento de Costas, que choca de lleno con la realidad actual y antes que resolver problemas parece que los creará. Conste que una vieja costumbre en la autoproclamada “progresía” nacional es proponer leyes que a primera vista suenan atractivas y dan votos, pero cuando ya no hay remedio se demuestran pura fantasía, sin soporte económico: propaganda.

En este punto, conviene hacer constar que la protección del litoral, de sus paisajes y de sus condiciones medioambientales solo la discuten determinados intereses acostumbrados a hacer de su capa un sayo. Pero hay que admitir que la “transición ecológica” que hasta ahora ha propuesto el ministerio carece de una planificación concreta. Aparte, claro, la difusa referencia presidencial al año 2050, para cuando –en la que como dice el argot callejero– “todos calvos”; al menos, gran parte de los políticos que ahora discuten teorías y ficción.

Hasta ahora, sobre la Ley de Cambio Climático –pintoresca definición, que sugiere que ese cambio dependerá de reglamentos y/o legislación de países diferentes y no de una política universalmente aceptada– su señoría, la titular del departamento, solo se ha referido a ese “cambio” como motivo básico de la nueva planificación. Pero, y conviene insistir en ello, más allá del citado Reglamento no concreta previsiones sólidas acerca de otros efectos que el aumento de temperaturas en el planeta generará, además del aumento del nivel del mar, en el mundo agrario, por ejemplo. La Xunta, en cambio, tiene ya un estudio elaborado, aunque quizá no tan difundido como se debería.

Con semejante panorama, es de esperar que los gobiernos, empezando aquí por el central y los autonómicos, colaboren en la procura de una política común adecuada. Que habrá de ajustarse a la que –se supone– elaborará la UE junto al resto de las organizaciones internacionales, comenzando por la ONU. En ese marco, la ley española, por sí sola, tendrá muy poco efecto global como es lógico, porque lo que importa no es que sea “progresista”, sino útil, y para ello habrá de ajustarse a las de los demás países, con los matices correspondientes. Y, ya puestos, no conviene alimentar falsas esperanzas; si de por sí es difícil ponerse de acuerdo aquí, hacerlo con otros países –muchos, competidores– semeja hazaña imposible. Y más aún cuando aparezca la oleada de “expertos” que suele acompañar a los problemas cuando aparecen en España y que no hacen más que aumentar la confusión, con un valor de predicción como el de Antoñita, la fantástica. Más o menos.