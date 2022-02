Carniza é vida

Un día da posguerra mundial, na Federación de Sociedades Galegas de Bos Aires ordenaron de compilar unhas versións de poesías en linguas extranxeiras. Acharon aqueles patriotas que había déficit entre nós da actividade tradutora, e editaron o libro Poesía inglesa e francesa vertida ao galego, 1949. Alí apareceu un poema de Charles Baudelaire (1821-1867) anosado por Lois Tobío. Trátase de “La Charogne”, texto que conseguiu subverter a lírica introducindo nas letras francesas motivos que poideron resultar repulsivos. Traducido ao galego coma “A prea”, representa a loubanza dun animal morto que apodrece baixo o sol. Desgostoulle tanto este poema a André Gide que non o incluiu na súa famosa Anthologie, publicada tamén en 1949.

Na Natureza, os corpos mortos de animais entran en descomposición e serven de alimento a outros seres vivos. Unha prea convértese en carniza e non dura moito no monte a ceo aberto: nutre unha moitedume de animais vivos, mesmamente microscópicos. Teñen sido vistas as vacas roendo ósos dunha prea coa súa mea dentamia ruminante, seica para elas aproveitaren o calcio. Desde hai anos está prohibido abandonar o gado morto á súa sorte natural. Os animais deben ser entregues a unha empresa oficial e parece que son incinerados nunha práctica evidentemente contranatural.

"O odio ao lobo parece moi arraizado e pertinaz, e a modulación desta enemizade en forma de fábula semella inacabábel"

Esta tempada, así e todo erguéronse voces que reclaman a instalación de depósitos ou lugares de concentración de animais mortos coa fin de favorecer outros que están vivos servíndolle a estes de alimento. Existiron noutros lugares de Iberia instalacións deste tipo que fixeron posíbel a recuperación de especies que se achaban en dificultades. Hai quen pensa, entre nós, na habilitación de “pudrideiros” (mal chamados así). Se isto se fai realidade, sairía beneficiado o lobo de Galicia. Pero o odio ao lobo parece moi arraizado e pertinaz, e a modulación desta enemizade en forma de fábula semella inacabábel. Pero hoxe a sensibilidade preponderante forma ventos de cuadrante distinto. A creación dunha rede de comedeiros que se extendese por todos os montes galegos a base da recolleita dos corpos mortos sería cousa boa para preservar, alén do lobo, todo o que adoita ser coñecido co neoloxismo grecolatino de biodiversidade, que nós sentimos ameazada polo forestalismo desmedido que afecta ao grande habitat que forman os montes do Macizo Galaico-Duriense.

Desde logo somos partidarios de que os corpos dos cetáceos (incluídas baleas) sexan aproveitados por outros seres vivos no mesmo espazo en que eles vararon e viñeron morrer en Galicia.