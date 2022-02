Vota como puedas

Lo que sucedió en el Congreso de los Diputados durante la votación de la reforma laboral no deja en un buen lugar a la clase política española. No es un asunto menor que una ley con un impacto considerable en la población activa del país se apruebe gracias a la supuesta torpeza de un diputado. Luego está el tema del posible transfuguismo, de las estrategias de unos partidos que pensaban en votar no porque iba a salir sí o viceversa, de la forzada indignación de quienes pretendieron justificar su incompetencia denunciando un fraude democrático y la alegría de los que se abrazaban porque creían haber salvado sus respectivos liderazgos.

El bochornoso acontecimiento que tuvo lugar en la Carrera de San Jerónimo, calificado por algunos cronistas como un esperpento (ese género al que tanto recurrimos para lidiar con la vergüenza ajena que nos producen ciertas escenas del parlamentarismo posmoderno), tiene una explicación sencilla. Resulta que, en los últimos años, algunos diputados descubrieron que el Congreso podía ser utilizado como una plataforma para las redes sociales y enviar desde allí mensajes a la tribu, priorizando así sus posibilidades propagandísticas sobre sus funciones legislativas. Mucho más importante era lo que el público percibía como realidad que la realidad misma. “En los últimos años, algunos diputados descubrieron que el Congreso podía ser usado para enviar a las redes mensajes a la tribu” De ese nuevo estilo surgieron imágenes para la historia, como la de un señor sujetando una impresora en el hemiciclo, y algunos de los comentarios humorísticos de las comisiones de investigación, organizadas para buscar una trifulca televisada con los comparecientes. Mucho postureo, selfi y camiseta con eslogan. Todos a por la foto y a por el vídeo con sus múltiples retuits, extrayendo una intervención del parlamentario convenientemente amputada para que no se conozca la réplica que lo desmonta. Una maniobra que, por otro lado, ha resultado bastante exitosa, teniendo en cuenta que ahora solo se escucha lo que se quiere escuchar. En el país de los sectarios, los fanáticos deslumbran con sus ocurrencias a su legión de seguidores. Esa dejación de responsabilidades, sin embargo, genera a veces momentos de confusión. ¿Qué ocurrió exactamente en la votación de la reforma laboral? Se promueven todo tipo de teorías sobre las intenciones de unos y de otros. Se habla de la disciplina de partido, del voto telemático y del reglamento del Congreso. De traidores y de pucherazo. Se han publicado incluso algunos esbozos biográficos de la persona que cometió el error. De lo que no se habla tanto es de la ley y de sus efectos en la vida de los ciudadanos. Es que ahora parece importar más con quién votas (o cómo votas) que lo que votas. Y así, de relato en relato, irán resistiendo hasta las próximas elecciones.