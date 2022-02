Jubilación: ¿Derecho o deber?

Pienso que la jubilación debería ser un derecho y no un deber. Un momento cronológico donde, en función de baremos racionales se fije la edad para que las personas puedan decidir si quieren o no acceder a la condición de jubilado y comenzar a percibir la percepción a la que tenga derecho cada cual en función de las cotizaciones realizadas a lo largo de su vida laboral. Eso sí, con las correcciones de acceso temporal precisas y variables en función del desgaste físico o mental que conlleva cada gremio o profesión. Así, no será igual el momento cronobiológico para decidir el retiro laboral de una persona que desarrolla un trabajo de gran desgaste físico, como para un empleado de cuello blanco.

¿Porqué es bueno que sea una decisión personal la que decida el momento de la jubilación?. Pues porque nos encontramos en un escenario cada vez más heterogéneo. Hay personas cuyo plan vital es vocacional desde la más tierna infancia, de modo que lo que es afición se convertirá en su profesión habitual, una querencia que se extenderá hasta el final de sus días, mientras que para otras, el trabajo solo supone una especie de purgatorio en el que cursar diariamente ocho horas con la única finalidad de llevar a casa el sustento económico. Entre estos dos extremos, el vocacional y el obligado, existe todo un crisol respecto a cómo llevar el transito de la vida laboral. Cada vez nos hacen escoger el futuro profesional en un momento más iniciático de nuestras vidas, prácticamente decidimos si vamos por ciencias o por letras a una edad en la que la aproximación a estas materias es inconsciente y de corte actitudinal, es decir, tomamos la decisión, o la toman por nosotros nuestros padres, bajo la premisa de la manía o la facilidad que tenemos para abordar esos compartimentos relacionados con el cálculo o la prosa. Debido a esta elección primigenia, nos vemos abocados a entrar en los estudios superiores y posteriormente en una formación universitaria, la mayoría de las veces condicionados por obra y gracia de la calificación numérica obtenida en la selectividad, que será la que decida si uno va a ser un gran cirujano, un filólogo respetable o un cineasta de éxito. El caso es que, aunque a veces se acierta, las cosas no suelen suceder de forma tan simple y, al que la nota le daba para ingresar en determinada carrera, a lo mejor, con la amargura de sus padres, lo hace en otra de las que se le designa con “menos salida” pero en donde vivirá feliz y conformará un plan vital ilusionante, mientras que otros, como dicen ahora “aprovecharán la nota” y se meterán, para contentar a sus progenitores, en una formación de numerus clausus donde esperarán la jubilación como agua de mayo. La vida es complicada. Por eso decidir que vas a ser de mayor no es fácil, y para muchos de los que no tienen su vocación marcada a fuego, esa posibilidad debería ser más flexible y estar abierta a tomar rumbos distintos en cada momento, según la necesidad vital de cada quién, de modo que les permita vivir ilusionados en sus ocupaciones. En este sentido conozco varios casos de amigos licenciados en medicina de mi generación, una de las profesiones mejor consideradas socialmente y, de aquella más seguras desde la óptica laboral que, una vez finalizada la carrera dejaron todo para dedicarse a su verdadera vocación, aquello que les apasionaba más allá del catéter, la bata blanca y el fonendo. Hoy muchas personas, gracias a la ampliación de la longevidad y después de cubrir la etapa laboral, en teoría tienen la posibilidad de acometer iniciativas ilusionantes y desarrollarlas durante esa larga etapa jubilar como parte de su proyecto de vida. Pero por ahora, en la práctica, las trabas burocráticas y administrativas para proceder realmente a esa participación social de forma intensa, holística y con garantías, en lo que tienen a bien denominar envejecimiento activo, están todavía muy encorsetadas y su capilaridad es limitada. Es necesario pues modelizar este nuevo escenario para dar una cobertura heterogénea a todas las iniciativas, necesidades, ilusiones y oportunidades de las personas a la hora de acceder a la jubilación pues, si bien hay individuos cuyo plan vital coincide con la línea laboral que se han trazado a lo largo de la vida, otras no y por ello, algunos esperan esa oportunidad para abordar proyectos en la nueva etapa. Por ello se hace obligatorio replantear hoy ese momento jubilar como un derecho de las personas y no como un deber, eso sí, con los elementos correctores necesarios para que, los que llegado ese momento decidan continuar con una actividad bien altruista o remunerada, que pueda incluso ser compatible con la percepción de la pensión, no se conviertan en ningún caso en un tapón para el desarrollo y promoción profesional de las generaciones precedentes, si no que, por el contrario, funcionen en el entramado social como actores participativos de derecho, a través de la transferencia de su experiencia y conocimiento, y alejados de cualquier estigma etario. http://www.xaimefandino.com