Fai xa máis dun ano coa aprobación da LOMLOE o goberno asumiu un compromiso de reforma da profesión docente de gran calado incluíndo na súa disposición adicional sétima un ambicioso plan con medidas en todo o continuo do ciclo vital docente. Desde a formación inicial (os Graos de Maxisterio e o Máster de Secundaria), o sistema de acceso á profesión (oposición e período de iniciación), até a avaliación e desenvolvemento da carreira docente que tradicionalmente, a literatura especializada, describe como unha carreira profesional “plana” facendo referencia á ausencia crónica dun proxecto de mellora profesional continua que oriente e estimule ao profesorado.

Este proxecto non é unha idea nova, mais ben é un proxecto recorrente no que sucesivos gobernos recalaron sen materializarse até o momento. É evidente que o noso sistema educativo, e particularmente o galego, afronta un proceso de impulso e modernización e que ambos dependen en gran medida dun factor crave como é o profesorado. Atreveríame a dicir mesmo que sen o profesorado, sen un marco claro e coherente de formación, selección e de avaliación e promoción do desempeño, calquera política educativa está condenada ao fracaso.

Durante estes xa case dous anos de pandemia o proxecto de reforma da profesión docente parecía estar conxelado ou relegado pola reforma curricular, pero recentemente o Ministerio de Educación e Formación Profesional presentou ás comunidades Autónomas e organizacións sindicais un primeiro documento de traballo. A proposta constitúe un marco ambicioso, coherente e realista desde o cal abordar esta reforma, formulando 24 medidas técnicas prioritarias que percorren todas as etapas da profesión, que se fundamentan nunha análise certeira da situación e que, en boa medida, recollen medidas que durante estes anos foron propostas pola comunidade educativa. Outras quedaron no tinteiro e serán obxecto de debate no proceso de interlocucións e construción compartida que terá lugar en diante.

Este proxecto ten unha gran complexidade pois incumbe a múltiples axentes que teremos que colaborar e traballar xuntos: partidos con representación no parlamento (que aproban as normas), Administracións Educativas do estado e autonómicas (que teñen competencias na súa concreción, desenvolvemento e xestión), Sindicatos (que velan polas condicións laborais), Universidades (que interveñen na definición dos plans de estudo e determinan as condicións organizativas e os recursos dispoñibles para a formación inicial), Facultades de Educación (que “modelamos” aos futuros docentes) e Profesorado (que, en definitiva, é o que está en primeira liña e coñece de primeira man as necesidades e problemáticas existentes). Diversas comunidades autónomas manifestaron xa o seu interese e vontade por encabezar esta reforma. Non me cabe ningunha dúbida que este proxecto constitúe unha oportunidade e un reto para a educación galega. Temos a oportunidade de facer valer o potencial e papel referente do profesorado e das Facultades de educación galegas no estado e tamén, dalgunhas iniciativas de colaboración destas coa Administración Educativa galega que foron pioneiras e que hoxe se recollen como proxecto nalgunhas das medidas propostas. Galicia pode e debe ser motor de moitas delas.

É o momento de demostrar o compromiso cos profesionais e a educación galega. Compartamos todos os axentes galegos un marco coherente e uns obxectivos. Tracemos unha axenda de traballo e negociación que permita dar un salto cualitativo no noso país, definir un modelo docente propio e singular e que este nos guíe, na mellora cualitativa da formación inicial, na planificación estratéxica dos recursos docentes que necesita o sistema, na definición dun procedemento de selección mais coidado e pertinente e na mellora das condicións de traballo do profesorado.

Vaiamos mais aló das declaracións de intencións e promesas que leva o vento. Xa sabemos que non son suficientes para transformar o noso sistema. Sexamos pioneiros, fagamos unha aposta real por liderar esta reforma “desde” e “para Galicia” con actitude posibilista, diálogo, capacidade para chegar a acordos e tamén cos recursos que sexan necesarios para transformar o sistema. Os tempos apreman, as galegas e galegos tamén.

*Presidenta da Conferencia Nacional de decanas e decanos de Educación