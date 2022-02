Efectos secundarios

La pandemia, como cada vez que la humanidad sufre un gran shock, ya sean guerras o catástrofes naturales, ha traído consigo dañinos efectos colaterales. Ha distraído esfuerzos en la lucha contra otras enfermedades, ha provocado enormes retrasos en la atención a otros pacientes, ha dejado exhausta a la profesión médica. Hay quien asegura incluso que las medidas de contención contra el avance del virus –obligatoriedad de mascarillas, confinamientos, toques de queda, uso de datos privados, etcétera– han supuesto severos recortes de las libertades civiles.

Entre esas libertades que se están viendo perjudicadas durante la pandemia, se encuentra la libertad de expresión. Abusando del lenguaje bélico, que tanto ha proliferado en esta larga crisis sanitaria, habría que recordar la célebre sentencia del senador estadounidense Hiram Johnson a propósito de la primera guerra mundial: “La primera víctima cuando llega la guerra es la verdad”. O la de Winston Churchill, a propósito de la segunda: “En tiempos de guerra la verdad es tan preciosa que debería ser protegida de las mentiras por un guardaespaldas”.

Cuando la verdad se convierte en un bien tan valioso, peligra. Enseguida despierta la codicia de quienes la quieren manipular en su propio beneficio. Y la más efectiva forma de manipularla es cercenando la libertad de expresión.

La exacerbada polémica que ha conmovido en los últimos días el mundo de la música ha dado lugar a un debate especialmente interesante. La cuestión planteada llanamente es: ¿tienen derecho los antivacunas a la libertad de expresión? O, dicho de otra manera, ¿es legítima la censura a los negacionistas? Recordemos lo sucedido. Neil Young echó un pulso a la todopoderosa Spotify. Si la plataforma no retiraba los podcast del influencer Joe Rogan, distinguido gurú antivacunas en el mundo anglosajón, retiraría sus canciones. El autor de “Harvest moon” perdió el envite y ha tenido que irse con su música a otra parte.

Un portavoz de la compañía ha explicado que Spotify pone un especial cuidado en guardar el equilibrio entre la seguridad de sus oyentes y la libertad de los creadores. Y que, en este caso, considera que la libertad del tal Joe Rogan no pone en peligro la seguridad de los usuarios. No obstante, eso sí, ha puesto una advertencia de que determinado contenido puede ser controvertido. Pese a que Spotify presume de altos conceptos éticos, lo que está detrás de todo es el negocio. Once millones de oyentes siguen el podcast “The Joe Rogan Experience” y los seguidores de Neil Young vamos siendo cada vez menos.

Pero ¿qué atrocidades ha cometido Joe Rogan para que Young se ponga así? Ha dicho que él no se vacuna, porque está sano y ya toma unas supervitaminas que le protegen. Ha pedido a los jóvenes que no se vacunen por el peligro de sufrir una miocarditis. Ha recomendado el tratamiento con un medicamento veterinario. Y, la gota que colmó el vaso, ha entrevistado a Robert Malone, un virólogo que ayudó en la primera fase de la investigación de las vacunas, pero que, finalmente, se ha mostrado contrario a su administración.

La verdad es que no se trata de una información ni científica, ni útil y hasta puede que tal vez hasta sea peligrosa para la salud pública. Pero ¿todo eso justifica que se haya de censurar? Es el momento de traer aquí la tan celebrada sentencia atribuida a Voltaire, aunque no esté escrita en ninguno de sus libros. “¡Qué abominable injusticia perseguir a un hombre por tan ligera bagatela! Desapruebo lo que dice, pero defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo”.

Sobre el papel, se debería defender, no sé si hasta la muerte, la libertad de los antivacunas, negacionistas y demás tribus a expresar libremente su opinión. O, tal vez, debiéramos priorizar la salud de la mayoría a cambio de ceder un poquito de libertad de expresión. Serio dilema. Lo que está claro es que no hay medicina, por eficaz que sea, sin efectos adversos.