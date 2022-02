El boxeo de postguerra, del Frente de Juventudes a Educación y Descanso

El boxeo fue un deporte visto y no visto en Pontevedra a lo largo de la primera mitad del siglo XX; es decir, que no tuvo mucha historia. Ni en la Restauración, ni en la Dictadura de Primo de Rivera; tampoco en la República o en el Franquismo. Si acaso, unos cuantos destellos intermitentes de cuando en cuando y poco más.

Vigo fue la cuna del boxeo en Galicia. Al menos reclamó para sí tal mérito, de la mano de Antonio Barrio Corbal, un oficial del cuerpo de Correos y entusiasta sportman, que hizo afición allí mediante el montaje de una pelea tras otra con púgiles de aquí y de allá, a finales de la década de 1920.

A pequeña escala, Castor Calvo Moldes personificó el boxeo en esta ciudad, porque estuvo un poco en todo: boxeador, entrenador, árbitro, promotor y hasta se ofreció más tarde a la Federación Gallega, sin mucho éxito, como delegado local “para colocarlo en el lugar que le corresponde como deporte viril”.

Forjado en Argentina y después encumbrado como profesional en Madrid y Barcelona principalmente -tal y como contamos la semana pasada-, Castor se convirtió en un auténtico factótum de la primera sección boxística que tuvo Pontevedra en el seno de la sociedad deportiva P.J.A.S.A. coloquialmente conocida por Juventud Atlética Sporting.

Nacida al amparo de la Escuela de Instrucción Militar de Cuotas, dirigida y gestionada por militares, con el capitán de Infantería Adolfo Martínez Pérez como director técnico, aquella sociedad deportiva se instaló en la Avenida del Uruguay y promovió especialmente el atletismo, la gimnasia sueca y el boxeo.

El día de su inauguración a mediados de abril de 1932, el profesor Castor Calvo montó una exhibición de boxeo infantil en tres rounds a cargo de los hermanos José y Enrique Lago, apadrinados en sus esquinas por el campeón Sobral y el subdelegado de la Federación, Afrodísio Martínez. No hubo sangre y nadie se rasgó las vestiduras; los presentes quedaron complacidos.

Aquella cantera boxística duró poco tiempo, quizá dos años, pero fue el antecedente a la labor desempeñada luego en Pontevedra por Educación y Descanso primero y después por el Frente de Juventudes, tras la Guerra Civil.

Precisamente, aquel impulso del boxeo por parte del estamento militar en la década de 1930 estuvo igualmente activo en la década siguiente, cuando la organización sindical dio sus primeros pasos. Chueca y Santos (Infantería 57), Romero, Font y Montero (Artillería 29), Mañas (Parque de Recuperación) e Inchausti (Policía Armada), compitieron caballerosamente con Hermida, Barrosos, Vázquez, Teni y Freire, todos boxeadores de Educación y Descanso, en una velada de presentación en el cine Coliseum, a beneficio de los damnificados por una catástrofe en Santander que conmocionó a media España.

Educación y Descanso instaló un ring en sus dependencias del edificio sindical, frente a la plaza de la Estrella, que sirvió de centro de preparación a muchos chavales. Allí entrenó una temporada el propio Castor Calvo, aunque después se desligó “por falta de formalidad”. Aquel apéndice deportivo, social y recreativo de la llamada Obra Sindical impulsó muchas actividades, pero el boxeo nunca superó su condición de deporte minoritario o patito feo.

Dentro de Educación y Descanso, sobresalió la labor boxística de Emilio Hermida, llamado “el Terry gallego” por su fina esgrima. Después contribuyó igualmente a la implantación del boxeo dentro del Frente de Juventudes desde sus inicios en un gimnasio de As Corbaceiras hasta su posterior ubicación en el Pazo de Campolongo, de inolvidables recuerdos por muchos deportistas.

Pontevedra resultó elegida en 1944 como sede del campeonato regional, que además de las cuatro provincias gallegas englobó también Oviedo y Zamora. De modo que preparó con esmero su celebración, tanto en el aspecto deportivo como organizativo y, finalmente, recogió el fruto apetecido.

Como lugar para el desarrollo del campeonato se acondicionó el Teatro-Cine Victoria, que nunca había acogido una velada de boxeo. Hasta entonces, la Plaza de Toros y los cines Coliseum e Ideal Cinema habían sido los lugares habituales para los principales combates disputados en esta ciudad.

La elección del Victoria fue un éxito, a juzgar por las crónicas periodísticas, y también resultó un lugar muy propicio para el equipo de Pontevedra, brillantemente proclamado campeón del sector, con un total de ocho puntos, uno más que Ourense y tres más que Oviedo.

Los púgiles pontevedreses Manuel Martínez (peso ligero), Armando Rivas (gallo) y Manuel F. Buceta, obtuvieron los títulos de sus respectivas categorías, entre víctores y aplausos. El canto marcial del público en pie de “Prietas las filas, recias, marciales ...”, popular himno de las Falanges Juveniles, puso el broche final.

Allí demostró su magnífica condición el pontevedrés Manuel Martínez, otro discípulo aventajado de Castor Calvo, que consolidó una brillante trayectoria en los años posteriores.

No obstante, la figura más sorprendente del pugilismo local en aquellos años pretéritos fue Manuel Pintos, quien después de una carrera más que prometedora y cargada de victorias entre 1949 y 1952, imbatido en Galicia, decidió colgar los guantes casi de un día para otro.

El púgil pontevedrés contó en FARO mucho tiempo después que tan complicada determinación se produjo por consejo de sus jefes en la Fiscalía de la Vivienda. Entonces hizo más caso a su cabeza que a su corazón, aunque no pudo librarse del veneno que llevaba dentro. De forma que continuó ligado al boxeo en todas las demás facetas: de mánager a árbitro, pasando por delegado de la Federación Gallega.

Tanto a Manuel Martínez como a Manuel Pintos reconoció al repasar su trayectoria Juan Maquieira Díaz su formación como boxeador en las instalaciones del Pazo de Campolongo. Maquieira y Malla Dorada marcaron otra época como principales referencias del pugilismo pontevedrés en la década de 1950, que cae fuera de esta crónica pretérita de un panorama más desconocido.

Una velada patriótica

La prensa de la época únicamente reflejó la celebración en Pontevedra de una velada boxística durante los tres años de la Guerra Civil, la noche del 23 de enero de 1937 a beneficio del Ejército. La organización de los cinco combates programados en el cine Coliseum recayó en Castor Calvo Moldes por encargo de algunos gerifaltes falangistas que imponían su ley en esta ciudad. Aquel fue el precio que pagó por salvar el pellejo en un ambiente hostil por su condición de republicano, aunque sin ninguna significación especial. Según Enrique Acuña, que escribió un atinado perfil biográfico, Castor se salvó de una muerte programada gracias la intervención de una mano amiga. Los combates estelares tuvieron como protagonistas al propio Castor Calvo frente a Pantera de Arousa II, y Cañoto contra Pantera de Arousa I, todos boxeadores muy reputados entonces. Pardo-Rodríguez, Cabaco-Blanco y Lafuente-Ferrón, completaron el cartel elaborado. Los resultados de aquellas peleas no merecieron reseña alguna en la prensa local, quizá porque la velada no fue tan bien como se esperaba.

Muerte sobre la lona

El boxeo pasó por ser un deporte brutal durante mucho tiempo; frente a ese estigma social libró no pocas controversias apasionadas. Precisamente un combate mortal acaeció en el Salón Olimpia de Vigo a finales de 1942, cuando la organización de veladas periódicas pasaba por un buen momento. El catalán Juan Santandreu Gil sufrió un durísimo castigo del madrileño Fernández -incluido a última hora por lesión de González Ripoll- en un combate muy disputado como broche de aquella velada infortunada. El árbitro decretó la victoria de este por KO de aquel en el décimo y último asalto. Trasladado aún inconsciente al vestuario, un médico de la Federación de Boxeo ordenó su traslado a la Casa de Socorro para recibir la atención necesaria, y de allí pasó a los Pabellones Sanitarios. Nunca llegó a despertar y falleció al mediodía siguiente. Una fuerte hemorragia cerebral tuvo la culpa del fatal desenlace, según reveló la autopsia realizada. Cuatro compañeros portaron el féretro de Juan Santandreu Gil, que recibió sepultura en Vigo, ante la incrédula y desolada familia boxística.

El homenaje a Ferrón

La Guerra Civil frustró de cuajo unas cuantas trayectorias deportivas y el joven más perjudicado entre los púgiles locales no fue otro que Bernardo Hereder Cortegoso, más conocido por “Ferrón”. Pupilo de Castor Calvo, despuntó como “la esperanza pontevedresa” en la década de 1930. “Ferrón” volvió del frente con el triste estigma de caballero mutilado; nunca más pudo volver a calzarse los guantes. Pero la familia boxística no olvidó al campeón pontevedrés y Educación y Descanso organizó en verano de 1941 una velada benéfica para mejorar su maltrecha situación económica. Aquel festival programado en la Plaza de Toros tuvo que suspenderse por razones no precisadas y todavía pasaron cuatro años hasta su celebración definitiva en octubre de 1945. La velada compuesta por siete combates dejó buen sabor, aunque estuvo a mitad de camino entre la exhibición de púgiles renombrados como Sobral, Martínez, Quintas o Mike-Tak, y las peleas de amateurs como Carballal, Romero, Torres, Matos, etc. Pero solo hubo media entrada y la recaudación no satisfizo las expectativas de tan noble fin.