España, Hespaña, Eurovisión

Non; os titulares de determinados medios non mentiron en absoluto: “España votó por la diva Chanel”; “Benidorm Fest huele a Chanel” ou aínda o máis directo, e simple, de todos eles a amosar: “Chanel representará a España en Eurovisión”. E, en efecto, así será a cousa. A cantante de orixes cubanas representará, desde logo, a España oé, oé, oé!; pero non, iso tamén, a Hespaña –Hespaña con h como subliñara Castelao– e aí reside, daquela, todo o erro, todo o (melo)drama. Ou, mellor, todo o esperpento.

A ver; en principio, suponse que estamos –ou deberíamos estar– a falar de Eurovisión e non doutra cousa. E digo/escribo isto porque, con certeza, si que haberá uns cantos/bastantes de entre Vdes. –sempre moi amables lectores destas crónicas semanais; especialmente se, como é o caso do autor das mesmas, “peitean canas” e foron ausentarse do evento logo daquilo dos Abba e “Waterloo” – que acaso alcen as cellas e se pregunten se de veras paga a pena tanto ruído: xa que logo, realmente está xustificado acudirmos aos clásicos, revisarmos toda a historia peninsular, as guerras carlistas e mais a frente do Ebro, citarmos, que sei eu?, a Machado, García Lorca, Azaña... ou, agora mesmo, a Afonso Daniel Castelao para abordarmos un asunto adobiado made in Frikilandia? Em que rúa, praza, recanto... se foron despistar líderes políticos e sindicais? Talvez non resultemos ser as vítimas, ao cabo, desa mesma farsa, do tsunami das redes desatadas e, en fin, da inmensa cerimonia da confusión que nos abraia? E quen sabe, meus e miñas! Agora ben, e por outro lado: imos aceptar, sen máis, que nos arreden o caramelo da boca, que nos sirvan gato por lebre, que nos apoñan que cantamos –que cantan Aida, Sabela e Olaia– en “linguas inventadas” e que traguemos e metabolicemos, mentres e polas boas, ese compango do “vuelo loquito a todos los daddies/yo siempre primera, nunca secondary”? Que aceptemos como un lexítimo produto chanel 5 unha colonia con cheiros equívocos? Que, en fin, sempre –e por real decreto– ha de ser España, oé, oé, oé! e nunca Hespaña?

“Para que tanto número se ao final o árbitro (o xurado) vai pitar ‘penalty’ a favor dos de costume?”

Vale, de acordo, xa quedou dito: falamos de Eurovisión e non do Congreso peninsular sobre as diferentes identidades existentes, a panorámica multicultural, as políticas de igualdade, os empoderamentos diverxentes ou a evolución da filoloxía románica en terras ibéricas. Pero, xustamente por iso mesmo, cabe considerar que as boas xentes non merecen tanto refugallo, tanta preada, tanta cagalleira.

Isto é; se do que se trataba era de enviar, xa polo civil ou xa polo militar, o de sempre: “unha canción que represente la idiosincrasia española” –ou algo semellante, segundo un dos membros do xurado–, a santo de qué montaren todo o “número”? Abondaba, simplemente, con reiterar, máis unha vez, as fórmulas coñecidas. É dicir, enviar a calquera –reitero: a “calquera” que pasase por aí– ao festival de marras e asemade cunha canción calquera. Spain? Pois moi mal de puntos, Spain. Pero, iso si, ninguén se ía alporizar; estamos tutti quanti máis que afeitos.

Mais se do que se trataba, polo contrario, era de artellar en serio algo diferente, algo escollido, ademais, de xeito libre polo público eurovisivo, a santo de que enguedellar todo o que foron enguedellar? Cal viña ser o obxectivo do disparate? Demostrarnos outra volta que “aquí dirixe quen dirixe”, “que onde hai patrón non manda mariñeiro” ou que son moi quen de nos impoñer, cando lles pete, o xugo (e mais as frechas)? Para que toda a fantasmada demoscópica, para que o VAR do público –dito/escrito vaia en termos futbolísticos– se ao final o árbitro vai penalty a favor dos de costume? E porén...

Porén, e felizmente, se algo veu demostrar toda a parafernalia en eclosión é que o público español –outra cousa, veñen resultar as súas elites ou, mellor dito, algúns e algunhas que pretenden actuar como tales– está máis que sobradamente preparada para aceptar e comprender tetas e carretas. As xentes que habitan/habitamos desde o cabo de Creus deica o de Fisterra, desde as praias de Donostia ata aquelas de Tarifa, de Valencia a Badaxoz procuran cada día –e como na canción desoutro célebre eurovisivo dos sesenta– moitos máis bicos e agarimos que mala vontade. Porque o certo é que aquí caben –cabemos– teixugos e tejones, toixós, tesugus e mais azkonaris. mal que lles pese a hienas, voitres e morcegos. Digan o que digan os tales, somos moi quen de darmos de vez o paso de España para Hespaña e para alén das fronteiras.