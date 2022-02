Aquel día, el ascensor de mi casa estaba más solicitado que un test de antígenos. Así que mi vecino y yo aguardamos turno pacientemente.

¿Qué tal esa jubilación?, me pregunta. Pues muy bien; la verdad es que la estoy disfrutando. ¡Pues quién lo diría! replica con mirada de asombro que asoma por encima de la mascarilla. ¿No era usted quien se ponía melodramático y protestaba porque le jubilaba el Estado contra su deseo y voluntad, a golpe de Boletín Oficial del Estado? ¿No era usted quien se quejaba porque le ‘expropiaban’ su profesión?.

Pues sí, es cierto, tiene usted razón. Así lo sentía y así lo decía. Y es que la jubilación, quiérase o no, tiene algo de ucase expropiatorio, de despiadada remoción profesional impuesta sin otra consideración que la anodina del calendario, y sin resarcimiento suficiente por tan grave amputación vital, esto es, sin justiprecio verdaderamente compensatorio. Y el Estado se queda tan contento con el cuento de que jubilación viene de júbilo. Creo, querido vecino, que la institución de la jubilación está mal e injustamente regulada al ser decretada como forzosa a profesionales con capacidad y deseos de seguir trabajando en aquella dedicación que eligieron como forma de vida y hasta como vocación insustituible. Ni le cuento a usted, añado, la que han hecho con médicos útiles y prestigiados en su trabajo, drásticamente jubilados de un día para otro, como si fueran repentinamente inservibles, justamente cuando sus rendimientos profesionales eran excelentes.

Ni siquiera se pensó en “reciclarlos” para aprovechar su experiencia y sapiencia acumulada durante años poniéndola al servicio de las jóvenes generaciones. Y lo mismo digo de los jueces y los profesores, y otras profesiones cuyo ejercicio no depende de la fortaleza física. Frente a lo que pueda parecer, la edad va por barrios; quiero decir, es una vivencia específica e individual, no igual en todas las personas ni para todos los oficios. Bueno sería establecer, a partir de una edad legal básica de jubilación, un plazo amplio de sucesivas prórrogas voluntarias hasta un tope máximo, para que quienes legítimamente quieran seguir ejerciendo su profesión puedan hacerlo, si bien supeditando la continuidad solicitada para cada prórroga a la verificación de que su capacidad e idoneidad no han mermado con el avance de la edad. Establecer, como ahora se hace, un rasero único, general e indiscriminado a los 65 o 70 años, por ejemplo, me parece tan desacertado como injusto. No sé, dice mi interlocutor, tal vez esté usted en lo cierto; no sé si lo que propone es factible; en todo caso, les corresponde a los políticos pensar sobre ello; al fin y al cabo, les pagamos para discurrir y no solo para discutir.

¿Y a qué dedica el tiempo libre, que decía Perales?, interroga mi interlocutor con una sonrisa burlona. No me diga, añade zumbón, que ahora se dedica a visitar obras. Pues sí, le digo, pero no las que usted sarcásticamente insinúa; visito obras, pero las de Stuart Mill, Hannah Arendt, Platón, Toynbee, Küng, R. Dawkins, B. Russell… Así, con desorden y anarquía, a salto de mata, aquí te pillo, aquí te leo.

Lo cierto es que, jubilado a la fuerza y enviado al trastero de la vida administrativa, no cabe sino la resignación, si bien cuidando de tener el horizonte poblado de proyectos. Afortunadamente, yo los tenía. Con la jubilación, más que la vida, lo que en verdad cambia es su álveo, que es el tiempo. Lo primero que se descubre es su plena recuperación; ahora el tiempo es en verdad enteramente mío. Tiempo que es vida, y si no tengo tiempo para mí, no tengo propiamente vida. Hasta ahora esta había estado hipotecada por una profesión absorbente a la que iba entregando una densa cuota diaria de mi vida, de mi tiempo, a cambio de un sueldo. He llegado a pensar que eso de vender nuestro tiempo a otro es, por su extrema indignidad, el verdadero castigo bíblico. El espacio residual que al final quedaba para mí era mínimo y, además, llegaba a él cansado. El ritmo de vida, el trabajo, apremios, reclamos y ciertos espejismos nos empujan a vivir –y aceleradamente– ad extra, y nos olvidamos de vivir –morosamente– ad intra. El silencio y el sosiego de la jubilación nos hacen ver cuánto de lo segundo hemos desperdiciado. La jubilación es, en mi caso, una ilusoria lucha por su recuperación, lo que se traduce en una lucha –acaso a destiempo– contra el tiempo.

Mi vecino calla; me escucha en silencio y con mirada bovina; no dice nada; no sé qué piensa de mis palabras. Tampoco me importa mucho, la verdad. Y, además, al fin llega el ascensor.