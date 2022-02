Es posible que sólo resulte una sensación personal, pero también que, por su relativa intensidad, se capte por otros observadores; se trataría de un fuerte aroma electoral que emana de la casi totalidad de las organizaciones políticas. Y que no solo llega desde la vecina Castilla y León, que aún siendo comicios autonómicos muchos quieren ver como un termómetro en cierto modo extrapolable –o indiciario– de las que vendrán después, sino también como prefacio de las municipales. Y si se juzga por la notable actividad de la oposición –sea cual sea y donde sea–, entonces aquel aroma se intensifica e incluso llega a marear.

La cosa, en sí, no tendría demasiada importancia a no ser que los protagonistas de la actividad pública atendiesen más a la hipotética búsqueda de votos que a encontrar soluciones a los problemas que padece –sobre todo– la gente del común. Asunto éste que no solo tiene mala pinta sino que tiende a empeorar. Y es que a lo expuesto en ocasiones anteriores –paro, inflación, escalada en las tensiones sociales– hay que sumar ahora el aviso del Banco Central Europeo acerca de la posible subida en los tipos de interés. Algo que, para la deuda pública española, serían bastante más que palabras mayores.

(Si llegara a ejecutarse esa medida, España se situaría en cuanto a riesgo algo mejor que, por ejemplo, la Argentina, la última en la larga lista de países en estado financiero preagónico. Porque colocar su deuda para respaldar otros créditos, o elevar sus tipos para captar inversores situaría a las cuentas generales cerca de un shock, si es que no en algo peor. Y como en el entorno gubernamental y sus socios no parece existir inquietud alguna sino más bien lo contrario, es de temer que se repita lo de Zapatero: que a fuerza de no admitir una crisis, cayó de lleno en lo peor de sus efectos. Aquel gobierno y casi toda la población.)

Con ese panorama, lo normal sería que, como en la coplilla de Antón Pirulero, cada cual atendiese a su juego que, en términos de Galicia, significa entregarse de lleno a resolver los problemas del país desde la Xunta y, para la oposición, la tarea de proponer alternativas a lo que hace el ejecutivo. Pero hay, aparte del aroma, indicios sólidos de que ya se prepara buena parte de las agendas con la mirada puesta en el 2023 e incluso más allá. El señor Feijóo y su equipo intensifican su actividad, práctica y propagandística, a un ritmo frenético, aunque las soluciones concretas en la mayoría de los casos quedan pendientes. Y se nota.

En lo que a la izquierda opositora se refiere ocurre algo parecido. El PSOE, recién estrenada su dirección, multiplica la presencia en los medios con todo tipo de iniciativas referentes a cualquier asunto que tenga eco público, sea cual fuere la urgencia. Y el BNG –que, como sus socios locales y provinciales, aprovechan su poder municipal para exhibir los que dicen sus logros–, que es primera fuerza opositora en la Cámara gallega, mantiene a su mejor baza electoral, que es la señora Pontón, en actividad permanente. De ahí que todos ellos parezcan olvidar el viejo refrán según el cual “no por mucho madrugar amanece más temprano”. Cosas de la vida.