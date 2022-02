Explica Alfred Ernout que os líctores da antiga Roma exhibían ceremonialmente aquel símbolo que estaba integrado por un feixe de varas de bidueiro vencelladas con correa, conxunto ao cal soía incorporarse unha brosa. Esta insignia, o “fascis”, avisaba do poder do que, alí e daquela, era o Estado. Ou sexa que os maxistrados podían mandar bater (as varas) ou mandar matar (o machado) cando for preciso facelo. Este símbolo, coa palabra propia, foi recuperado por Mussolini para o seu partido e a súa forma de goberno: fascismo. Os cataláns usan, por afinidade léxica e etimolóxica, “feixisme”, e algúns galegos (Castelao) fixeron o mesmo innovando o termo “feixismo”. O estado feixista pode bater e asasinar á súa vontade porque, nun intre dado, se considerou totalitario.

A Encyclopaedia Britannica expresa un consenso contemporáneo de esquerda: os reximes cuxas faces públicas foron, coa de Mussolini, as de Hitler, de Franco, de Salazar, áchanse incluídas na categoría de feixistas. A máis da xente democrática entende hoxe que é feixista todo movemento no que se practique a sumisión a un líder no que se acumula todo o poder do estado. Un nacionalismo acrítico, con vocación imperial e belicista incentivada até o delirio e no que se practica a aniquilación moral e física de toda oposición política, tamén parecen ser universalmente admitidos como compoñentes do feixismo.

Chegados a este punto, observamos con sorpresa que non hai unanimidade en incluír o anticomunismo no núcleo central da ideoloxía común do feixismo. Non todos concordan, nos espazos considerados democráticos, en que o feixismo sexa realmente unha resposta terríbel do capitalismo a ameaza, por arredada que pareza estar, da súa expropiación por avances colectivistas favorabeis ao igualitarismo social.

Un dos compoñentes ideolóxicos do eurocomunismo foi a negación do carácter feixista dos reximes peninsulares de Franco e Salazar. Dado que o feixismo contiña elementos particulares e diferenciadores non esenciais alí onde se manifestou, digamos que a nota peculiar do franquismo seguramente fose o seu confesionalismo hipertrofiado. Foi así que o período franquista da historia de España fai pensar nunha segunda Contrarreforma. Vexo que medran no mundo movementos políticos familiares do feixismo; ningún deles inclúe no seu programa a socialización e expropiación do grande capital.