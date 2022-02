Nadando entre atunes

Decir que Vigo es el puerto pesquero más importante de Europa no es ninguna novedad y casi parece superfluo. Pero decir que Vigo tiene una magnífica representación de esculturas, o grupos escultóricos, de animales marinos, quizá no sea tan conocido.

“Sireno” aparte, voy a citar tres grupos escultóricos que conozco y que me han impactado. Posiblemente haya más, pero estos tres son los que he visto últimamente: las piezas del “Paseo dos peixes” de Bouzas, la “Bandada de palometas” de ARVI y el “Cardumen de atunes rabiles” de ATUNLO. Curiosamente, los tres grupos escultóricos son del mismo autor, José Molares, que además de estos tres grupos es autor de otras varias magníficas esculturas en las calles de Vigo, entre ellas la de Julio Verne con su calamar gigante.

Yo camino muy frecuentemente por Bouzas y su paseo marítimo. Allí disfruto del sol, del mar y del grupo escultórico del “Paseo dos peixes”, que está compuesto por diez piezas que representan al pulpo, la lubina, escarapota, faneca, sargo, congrio, sardina, centolla, mejillón y percebe. Cada una de las piezas está acompañada por una placa donde se indica su nombre común y su nombre científico e incluye una breve descripción de sus costumbres y métodos de pesca. Las impactantes piezas escultóricas me acompañan en mi paseo y disfruto de ellas. Y, como son muy detallistas, me permiten recordar con precisión la anatomía externa de cada una de las especies.

Por mi profesión, investigador marino, desde hace muchos años tengo una fuerte relación con ARVI (Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo). En su actual edifico asistí a muchas reuniones y conferencias nacionales e internacionales. Cada vez que voy, al entrar, subiendo las escaleras, siempre me quedo mirando la magnífica “Bandada de palometas”. Parece que nadan escapándose, algo asustadas, de mi presencia. El efecto es muy curioso y las luces que iluminan la bandada lo potencian.

Últimamente descubrí el tercer grupo escultórico, el “Cardumen de atunes rabiles”. Cada vez que pasaba por la avenida de Beiramar, de camino hacia el centro de la ciudad, me parecía ver en la Plaza de la Industria Conservera, en el vestíbulo de la empresa ATUNLO, un grupo escultórico de atunes. Uno de estos días me decidí y pedí permiso para verlo de cerca. Me lo concedieron con enorme amabilidad. Entré en el edifico y pude ver con toda calma el grupo. Un delicioso cardumen de atunes rabiles, dispuesto en gran volumen con una precisión y ligereza admirable, me rodeaba lleno de vida y movimiento. Me sentí nadando entre atunes. Maravillosa sensación.

Es muy de agradecer que Vigo tenga estos magníficos grupos escultóricos de especies marinas y es muy curioso que todos ellos sean del excelente escultor José Molares que, según me cuentan, ha pasado toda su vida entre peces y el mar. Al ver sus obras bien se nota.

*Instituto de Estudios Vigueses