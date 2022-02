Resulta pintoresco, cuando no patético, que mientras una parte de la sociedad y hasta algún diputado en Cortes anuncia una pregunta al ente público RTVE por el asunto de Eurovisión, desde las cofradías de pescadores de Galicia se advierta sobre la muerte del sector en el caso de que se lleve a cabo la eliminación del bonus al combustible. Y peor todavía que aquí, por ahora, casi nadie se preocupa por ello, ni consta que se pida un debate en profundidad sobre esa cuestión en la Cámara autonómica. Y que todos, en la medida de lo posible, respalden a la encargada del departamento, que se bate en todos los frentes para reducir daños.

Quien esto escribe no pretende otra cosa que reflejar –como opinión personal– que en la defensa de los intereses de Galicia tomen parte todos los que, unos con más razón que otros, dicen hablar en nombre de esta tierra. Porque, aunque la posición sobre los asuntos no sea la misma y se mantengan legítimas discrepancias, hay hechos sobre los que existe la probabilidad de un entendimiento. Casi la obligación, y su desperdicio semeja, quizá con términos grandilocuentes, una especie de traición al país entero, aunque en este caso se hable de una de sus actividades más emblemáticas, como es la pesquera, extractiva y transformadora.

Pero no solo se trata de eso. Al reclamar que el Parlamento, desde el Hórreo, tome parte activa –y unánime– en el contencioso por los apoyos a los pescadores y armadores no caben las posturas partidistas, al menos no stricto sensu. Porque, a diferencia de lo que sucede en el Congreso, a donde van en representación de las provincias las/os diputadas/os, y lo hacen para abordar los asuntos de Estado: en Santiago se trata de los de Galicia, es otra cosa y otro margen. No para evidenciar desacuerdos con las centrales de los partidos, sino para defender lo común gallego.

Lo mismo, o muy parecido, puede añadirse acerca del otro gran activo del sector primario, como es el sector ganadero y de forma aún más concreta el lácteo. En plena escalada de los costes de producción, y en la brutal inflación que padece el país –por más que desde la flauta de Moncloa se pretenda endulzar el trago insistiendo en que en enero bajó un par o tres de décimas–, es inadmisible que las industrias sigan comprando por debajo de los precios de mercado. Y más aún cuando aumentan sus ingresos al menos al ritmo del IPC, que en cambio castiga a los ganaderos.

No se pretende afirmar, porque sería injusto, que la Cámara esté de espaldas a esos problemas. Pero sí que es necesario que aborde soluciones, o propuestas de solución para defenderlas ante quien corresponda, de un modo y argumentario consensuado, que es la manera mejor de intentar objetivos. En tiempo de renovación de contratos, por ejemplo, los ganaderos están contra la pared y sin margen de maniobra por más retoques que se adjunten a la ley vigente, incumplida por doquier. Y los pescadores, algo muy parecido si se les obliga a pagar por salir a la mar lo mismo que a quienes dedican el combustible al paseo. De ocurrir, que nadie se engañe: la defunción de esos dos sectores podría ser el prefacio de la del sistema parlamentario autonómico una vez que demuestre que no sirve para defender lo suyo con éxito.