La botica de P. Catalá

Del “Anecdotario popular marinense”, extraemos dos curiosas anécdotas, que a muchos les sorprenderá, pero sería imperdonable no hablar o no citar a un farmacéutico que hubo en Marín, en aquellos tiempos, seguramente desconocido para la mayoría, pero interesante y curioso a la vez.

El tal farmacéutico, era murciano, pero al poco tiempo, un marinense más, soltero para más señas, y se llamaba don Pedro Catalá. Un profesional inteligente, de finos modales y delicadamente amable y cordial con todo el mundo.

Su primera farmacia la instaló en la casa pegada a la de la esquina de la calle del Sol, antigua de “Nartallo”, y que luego fue la “Zapatería Malvarez”, para aquellos que aún la recuerden.

Preparaba varias especialidades, pero la que dio renombre y dinero, fue la de unos caramelos famosos, mata lombrices, que llevaban su nombre en unas grandes chapas de hierro esmaltado y que se hicieron famosos, al anunciarlos por toda España, en las que figuraba un fraile franciscano, que mostraba entre sus dedos de una mano, una cajita de los ya famosos caramelos matalombrices, P. Catalá, a los que llamaban por ahí “del P. Catalá”, sin saber que nuestro don Pedro nunca fue padre.

Los caramelos se hacían extendiendo el fundido sobre una mesa de mármol, y con un sable, se hacían los cuadraditos. Los recortes se guardaban para una nueva fundición.

Cierto día, que se habían hecho los caramelos, estaban trabajando en la botica, haciendo una reforma, Leopoldo Baamonde, Pescadilla y Virgilio, y se les ocurrió probar los recortes de los caramelos. No les disgustaron, y siguieron comiendo y chupando… ¡Ay Dios, que madrugada le del día siguiente! Hubo quien no podía levantarse del baño y alguno pidió médico.

La farmacia tuvo varios dependientes, todos muy buenos, y entre ellos, uno al que tomó especial cariño, porque parecía listillo. Era de Rianxo, y era muy vivo, al parecer. En vista de ello, y como no tenía hijos decidió adoptarlo y soñó con hacerlo boticario.

Lo matriculó en el Instituto, y aquel rianxeiro no daba una, no sacaba un aprobado ni de muestra, no asistía a clases, vagaba por Pontevedra, como un tonto. En fin, que nada bueno se podía hacer de aquel muchacho del que el bueno de don Pedro quería ayudar. Resumiendo, dijo don Pedro: “que no servía para nada”. Y aquel muchacho, que parecía listo, era nada más y nada menos que, el luego famoso, Julio Camba.