Julio: “Hola. No me conoces. Te pongo en antecedentes penales: a veces me siento tan triste que no paro de reír. Julio el Risueño. Así me llaman en la oficina. Y nadie se da cuenta de la verdad que se esconde tras esas risas frecuentes. Como cada mañana, me siento muy cercano a esos paquetes de contenido frágil que llevan un ruego impreso: ‘Por favor, estoy al revés, dame la vuelta’. Sí, al revés. Patas arriba, como decía mi abuelo cuando se le acababan las fuerzas. Y mira que era duro, ¿eh? Se levantaba a las cinco y trabajaba hasta el anochecer. Cuando mi hija se queja de que lleva cuatro horas estudiando me dan ganas de enseñarle la fotografía borrosa en la que se ve a mi abuelo cargando con un saco lleno de patatas. A sus 80 años. Pero no me gusta restañar heridas abriendo otras. Río para no llorar, mi fragilidad se ha hecho fuerte en mis días y no pienso quejarme aunque mi vida va de bar en peor. Un juego de palabras horrible, lo sé pero no se me ocurre nada mejor ahora, sentado al final de la barra con la sexta birra de la noche. A las horas en las que mi padre se iba a dormir agotado, yo ahogo mis penas en un remolino de espuma. Tengo la misma sensación que un elefante en un bosque como los que recorría en mi infancia con un gomero. Atrapado. Aquellos bosques llenos de sombras, húmedos y con los árboles tan bien avenidos que sus ramas dormían juntas. Eran días felices y llenos de sueños. Imaginaba un mañana en el que vivía varias vidas al mismo tiempo. Perfectamente sincronizadas. Era astronauta, piloto de carreras, bombero, tuareg, pianista, escritor, médico, aviador, pintor de batallas y corsario. Entre otras cosas. Así me sentía único. Me dan ganas de reír cuando lo recuerdo mientras el bosque de la noche empieza a rodearme”.