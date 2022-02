En memoria de Eva de la Torre

Nestes últimos días, vénme á cabeza un libro que me atrapou como unha arañeira: “Crónica de una muerte anunciada”, de Gabriel García Márquez. Coa información que eu tiña do que estaba vivindo Eva e o que finalmente aconteceu, o título de Gabo cobra gran sentido nesta triste historia.

A Unión Comarcal das Comisións Obreiras de Vigo mantén desde hai moito tempo unha relación cordial co Grupo Socialista do Porriño, relación baseada no respecto e na puxanza nos obxectivos que nos unen para o ben da cidadanía; polo tanto, tiña e tiñamos un trato afectuoso coa exalcaldesa, froito da nosa axenda institucional ou por outros motivos de índole sociolaboral.

A última vez que unha compañeira da executiva e mais tivemos unha xuntanza con Eva foi cando o barro empezaba a cubrir o escenario da política municipal porriñesa. Recibiunos contenta porque acababa de atender unha chamada en relación co proxecto do túnel que substituiría o perigoso paso a nivel do centro. A alegría durou pouco. Deseguido relatounos o acoso a que estaba sendo sometida e os consecuentes problemas de saúde que lle producía; lembro que repetiu varias veces “me atacan así porque soy mujer”.

Ata que ese “porque son muller” non se esboroe coma un muro que atranca o paso, a igualdade efectiva entre homes e mulleres non será real na nosa sociedade; e vendo a política que nos rodea, é unha necesidade imperiosa.

Eva tivo a desgraza de que múltiples opinadores xulgaran todas as facetas da súa vida, sen lles importar ela, nin a familia, nin as amizades que tamén sufrían por estes continuos ataques. Lembro unha ocasión en que fun falar co persoal do Concello pola situación precaria dunha familia monoparental, e a resposta que me deron foi que estaban tan implicados que ata a propia alcaldesa lles achegara diñeiro do seu salario. Desas cousas de Eva non se falaba, non interesaban. A caverna é selectiva.

Eva non foi a primeira alcaldesa da bisbarra aniquilada de xeito desapiadado. Penso, por exemplo, en María Jesús Escudero, exalcaldesa de Mos, que tamén viviu un descenso aos infernos. E sabemos doutras políticas que son atacadas dun xeito que nunca se utilizaría cun político.

Lamentablemente para os retrógrados, estamos nun punto de non retorno. As mulleres esiximos o noso dereito a estarmos na praza pública, a ocuparmos parte dos escenarios onde se toman as decisións. Queremos os espazos onde se expresaron Aristóteles ou Platón, pero hai persoas que desexarían mandarnos aos anfiteatros romanos onde os escravos loitaban encarnizadamente na area para divertimento da turba.

Vivimos tempos en que hai palabras que se despegan do seu significado e se perverten: liberdade foi o slogan na campaña do PP en Madrid, pero non co sentido que lle damos os defensores da democracia. No mundo feminista está agora de moda a palabra sororidade, pero, ende mal, sucédelle o mesmo que a liberdade, estase convertendo nun concepto vacuo que adorna discursos; a sororidade non se está practicando porque rompe as ás de moitos egos.

O futuro do país esixe unha continua construción por parte de homes e mulleres que asuman o reto de traballar e loitar para conformar unha sociedade mellor. Pero esa construción non pode erguerse a forza de esmagar o respecto, a intimidade, a saúde ou mesmo a nosa vida.

Na Unión Comarcal das Comisións Obreiras de Vigo estamos preparando os actos conmemorativos do 50 aniversario da folga de 1972. Temos o proxecto de lles render un recoñecemento a todas esas nais, irmás, fillas, curmás, mozas que foron o sustento silencioso, efectivo e medio invisible daquela folga. Puxeron os alicerces para que moitas de nós, desde o feminismo e “sempre na esquerda” –como diría Nicolas Sartorius–, exerzamos hoxe cargos públicos. Talvez, dentro de cincuenta anos se fale da figura de Eva de la Torre, primeira alcaldesa do Concello do Porriño, lesbiana, feminista e de esquerdas. Talvez entón o concepto de feminismo xa estea superado, pero arestora segue sendo imprescindible.

Eva, á parte do agradecemento perenne por esa relación connosco que fixeches tan doada, se nun futuro Dante nos invita ao seu Inferno, espero que nos encontremos no primeiro círculo; alí seguiremos falando de política, de sindicalismo e de feminismo. Porque como tamén escribiu García Márquez, “lo único que llega con seguridad es la muerte”. Ata sempre, compañeira.

*Secretaria Xeral da Unión Comarcal de CC OO de Vigo