De pronto alguien lo dice sin darse importancia y como quien proclamara una obviedad: “Hace calor”. Las dos palabras caen en la mesa, que ya aloja varias cervezas, la expectativa de un almuerzo fraternal y un pizarrín donde vienen las sugerencias del día. Hay ortiguillas. Sobra el abrigo y no sobran los saludos al amigo que se nos une. El recién llegado comenta también la temperatura, saluda con un haiku de su invención y una luz que sería torpe adjetivar nos advierte de que aún enero pugna por morir. Enero se mete en el artículo, que sale ya en febrero, mes corto al que se le ha escapado la floración de los almendros. Y es que ya es fácil verlos así desde hace días por las lomas y riscos, los campos del extrarradio, el campo en carne viva y las carreteras a la nada.

No es calor o sí, pero es una sensación térmica extraña, inopinada. Calorcito, quizás. El teléfono informa de que son 21 grados los que tenemos. El termómetro es el único que no emite ‘fake news’. Uno traga cerveza y traga su admonición matinal: fuera tendremos frío. No. Fuera tendremos hambre de prolongar la tarde. Es pronto para glosar la primavera, que incita a los poetas casi tanto como el otoño. Nadie le hace versos a un 31 de enero, que se fue ya solo para volver en nuestro recuerdo. Si acaso.

“No hay fuerzas para decir qué calor, aunque lo que procede es afirmar qué poco frío”

Procede un selfi sin morritos que nunca se divulgará, un licor que disuelva vetustos pensamientos, infames premoniciones y amagos de abandonar el cultivo de la tertulia, que ayuna de política puede ser un refinamiento. Vivir es alargar el tiempo que vas a tardar en defraudar. Le vendría bien a esta columna consignar que tenemos la mar enfrente, pero lo que se ofrece a nuestros ojos es uno de esos extraños trozos de la ciudad en la que hay más oficinistas que camareros. Una placa indica que cerca hay un podólogo, pero lo que necesitaríamos es un cocinero, por si se nos ocurre la desprestigiada idea de cenar fuerte. O cenar, incluso. Una cena tal vez ya dentro del local.

No hay fuerzas para decir qué calor, aunque lo que procede es afirmar qué poco frío. El caso es opinar algo. Alguien nos atiza versos de Espronceda tratando de piropear a un viandante. Arrebol. Que si hay ensaladilla rusa, jefe.