O fingimento e os fingidores

O verbo latino “fingo, is, ere, finxi, fictum” ‘fingir, simular’ deixou nas línguas românicas umha boa herdança ou família de palavras na língua geral (fictício ‘relativo à ficçom’, fingidor ‘que finge’, fingimento ‘açom e efeito de fingir’) e na língua especializada da jurisprudência ( “ficta confessio” ‘confissom fictícia’, “fictio iuris” ‘ficçom de direito’, “fictio legis” ‘ficçom legal’, “fictus possessor” ‘possessor fictício’). As suas formas e derivados estám na esfera ou campo da falsidade (“falsitas”) por oposiçom ou contrário à verdade. Chamar a alguém falso é umha ofensa, seria falso ‘tanto o que dize mentira como o que oculta a verdade’.

Num dicionário do latim podemos ver diferentes combinaçons de palavras com este verbo, que ilustram temas da atualidade: “a alma comunica a expressom do rosto”, quer dizer, podem enganar as palavras, mas nom os olhos, as maos, os gestos, o corpo, a indumentária, a voz suave e humilde com que se manifestam, o decorado que rodeia os representantes da classe política, quando falam perante as câmaras de umha televisom (Benditas filmotecas e hemerotecas!).

Embora o grupo dos fingidores seja numeroso, temos um grupo digníssimo e exemplar de nom fingidores; integram-no “os que ganham o pam com o suor da sua fronte”, “a gente de bem”. Trabalham de sol a sol; exercem trabalhos manuais ou mecánicos; som jornaleiros que nem tam sequer recuperam o investido nas suas pequenas empresas ou autónomos, permanentemente assediados pola excessiva burocracia e incrementos nos preços dos alimentos, matérias básicas, eletricidade ou energias. Seriam os setores ou operários da agricultura, da gadaria, das pescas (gentes do mar), os que conduzem tratores, os produtores do leite e derivados, os trabalhadores da construçom e do meio rural, que clamam nestes dias nas ruas, porém as suas reivindicaçons som vozes que clamam no deserto.

No enorme grupo dos fingidores (enganadores, simuladores, gente trapaceira), embora haja exceçons, estariam a classe política e os profisionais da política (pegados à poltrona anos ou décadas); aparecem maquilhados; divagam; falam ampulosamente e suavemente; nom som transparentes; carecem de umha mínima formaçom; decidem sobre temas fulcrais; só sabem repetir e reiterar as argumentaçons elaboradas polos respetivos partidos políticos; falam e falam e voltam a falar, porém no seu discurso só existe o vazio (há absoluta igualdade no que diz respeito ao sexo biológico) e costumam levar a indumentária correspondente a cada funçom teatral.

A gente contempla este grande teatro; este alarde de notícias falsas; atores e atrizes déspotas (a sobérbia nom é boa conselheira: Ah dos sobérbios!) com pouca ética e moral; desprezam quanto ignoram; potenciam umha sociedade subsidiada e dependente da caridade do Poder, e nom colaboram para que existam trabalhos dignos: o trabalho digno enriquece, o ócio perverso empobrece e pode causar doencas mentais. Nom surpreende que um dos problemas da sociedade atual sejam os partidos políticos.

