Manos arriba, esto es un atraco

Dicen que solo hay dos cosas seguras en la vida: la muerte y los impuestos; y parece ser que una de ellas desencadenará irremediablemente a la otra. Entre impuestos directos e indirectos, desde que uno se despierta hasta... ¡que se despierta de nuevo! pagas impuestos. Da igual lo que haga. Si trabaja, tributa; si compra un bien, tributa. ¡Y no se le ocurra morir! Porque a la pena de sus familiares se les une –que no en el duelo– nuestra querida Agencia Tributaria. El impuesto de sucesiones no parece que vaya a ser eliminada, ni por unos ni por otros.

Si compra casa, pase por caja; y si la vende, tres cuartos de lo mismo. La traca la dejo para el final. El pasado año el Gobierno prometió subir unos eurillos a los pensionistas. Clase social ésta que, cada año, crece más y más gracias a la elevada esperanza de vida, para malestar de ciertos políticos. A ver de dónde sacan cuartos para pagar a 9.920.000 pensionistas, y creciendo (ha leído bien, casi 10 millones de personas)...Y la mirada recayó entonces en los autónomos, una clase de personas que –habitualmente– no conocen qué son las vacaciones ¡ni las enfermedades!... ¿Cómo voy a cobrar si estoy de baja? Sin embargo, el Partido ¿Socialista? ¿Obrero? ¿Español? estima que a partir de ahora los autónomos tributen por ingresos reales. Bueno, si va a ser a cambio de cobrar (también) la pensión máxima, igual muchos no lo vean mal, aunque me da que no van a ir por ahí los tiros. Por cierto, ¿saben cuántos autónomos hay en España? Más de 3,3 millones, España es un país cuyo tejido empresarial y productivo se nutre principalmente de autónomos, de pymes; como para tocarles mucho... la cartera. Pero no todo van a ser malas noticias, hombre. Por suerte para todos, acaban de anunciar que se han creado en los últimos 12 meses 429.000 empleos (aplausos). La pena es que el 54% de los mismos son funcionarios (pitos). Entre pensionistas y funcionarios tenemos un conjunto de gasto que imagino debe ser desorbitado. Con el COVID se impulsó una nueva forma de dar el aguinaldo a los nietos: vía Bizum. A ver….(cogemos aire): No sé si es de cutres, de falta de humanidad o de qué barruntar que también deba un niño tributar por ese “incremento de su capital” derivado de los 5 euros que le ha dado su abuelo para que se compre un tebeo. Hasta por escribir esta columna tengo que pagar un “canon digital” para pagar a los autores cuando –curiosamente– el autor soy yo mismo. Y a mí, ¿quién me lo paga?