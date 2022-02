A estas alturas parece innecesario glosar aún más de lo que ya se ha hecho desde todos los foros la importancia que el factor I+D+i tiene para cualquier país que pretenda afianzar el rumbo hacia el progreso. Es más: cuando alguien, en el gobierno correspondiente, es criticado por la escasa inversión, o lo poco que tiene en cuenta ese asunto, rechaza los reproches a la misma velocidad que cuando pasa a la oposición recupera los argumentos que negaba y los envía de vuelta al sucesor. Alguien podría decir que “son cosas de la política”, pero a buen seguro cometería un error: son cosas de la mala política. Que no es lo mismo.

En términos de Galicia ocurre algo parecido, pero aún más serio porque si aquel factor se considera también clave, y la Xunta polemiza con sus adversarios, se queda sola cuando plantea necesidades perentorias no ya para el futuro, sino para el presente. Y como ahora parece natural definir con siglas, quizá para abreviar, podría concluirse la extrañeza porque sean tan pocos los que acompañen al ejecutivo autonómico en su reivindicación de otro factor básico aquí: con permiso, podría muy bien determinarse como el “E+D”. Que, puestos a resumir, responde a los conceptos de Edad y Dispersión; poblacional, claro.

Esos dos elementos se han repetido hasta la saciedad, pero no estorbará hacerlo una vez más. Condicionan el gasto gallego en servicios públicos esenciales, encareciéndolo tanto por la edad media de la ciudadanía que, por lógica, generalmente necesitan mayores atenciones sanitarias, cuanto por la lejanía y abundancia de núcleos habitados: no ya solo los más de trescientos concellos, sino los lugares y parroquias a los que han de desplazarse los servicios que se necesitan. Y todo ello explica ese dato de FARO DE VIGO acerca del ranking gallego en salud, medicamentos etcétera. Y ya no se hable de servicios sociales.

Es cierto que ningún gobierno de la democracia ha tenido en cuenta como debería haberlo hecho –por lógica y por equidad– ese factor “E+D”. Pero a la vez resulta también pintoresco que la oposición gallega nunca lo haya planteado como una “cuestión de país”, aunque en algún momento en que dejó de serlo para integrar la Xunta –la bipartita: 2005/2009– el entonces vicepresidente por el BNG señor Quintana hizo un intento que saldó con cantidades ridículas como “compensación”. Esta es la historia reciente y es medible, y por tanto los calificativos son opinables, pero poco.

Lo que en cierto modo causa estupefacción es, por ejemplo, que en la situación actual la oposición parlamentaria, que tiene considerable poder provincial y municipal en coaliciones, y al PSOE en Moncloa como socio mayoritario, no se ocupe de algo tan serio. No se ha oído al nuevo secretario xeral del PSdeG ni siquiera una alusión a ese asunto –de paso que citaba “los recortes”–, ni al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, alcalde de Vigo señor Caballero –rápido en cambio para recoger, con motivo, la lista de bienes discutibles de la Iglesia– ni al BNG reclamar, a la vez que la rebaja en los peajes de la AP-9, algo en apariencia más importante como es ese factor, el “E+D”. Y todo ello es raro, bastante raro.