De imágenes, palabras, y política

Suele decirse que una imagen vale más que mil palabras. Esta aseveración, enunciada de forma axiomática, tiene una importancia extraordinaria en la sociedad actual regida por el imperio de la comunicación. Se basa aquella afirmación en la rapidez de captación del mensaje visual, más eficaz y veloz que el de un conjunto de palabras que exigen lectura e intelección. El viaje de la retina al cerebro es rápido y sencillo, no requiere del intelecto detención alguna para procesar el mensaje expresado en palabras o en frases. La imagen es un destello de efecto flameante; las palabras componen un discurso de más lenta percepción.

Una imagen vale más que mil palabras. La expresión es propia de las técnicas actuales de marketing y comunicación visual que hoy se aplican también al ámbito de la política. Ese es el lema de los llamados, precisamente, “asesores de imagen”, esos expertos en creaciones figurativas llamadas a registrar sobre nuestras retinas impresiones que nuestro cerebro traduce a conceptos, y todo ello sin haber echado mano de una sola palabra.

Una imagen vale más que mil palabras. Así es cuando se trata de una imagen veraz, espontánea y franca, capaz de transmitir, por su autenticidad y vigor, el estallido iridiscente de la alegría, la mutilación desgarradora de la tragedia o la niebla grávida de la tristeza. Pero cuando la imagen es artificio vacuo, mera composición mendaz, huera artimaña, no vale ni media palabra.

Una imagen vale más que mil palabras. La máxima cala muy hondo en ese maremágnum de la vida política de escaparates y sombras chinescas que forman parte del tinglado de argucias y fingimientos que buscan hacerse con la credulidad de las masas. Recuerde el lector conmigo aquella estudiada imagen de las manos del presidente Sánchez puesta en circulación por Moncloa para enterarnos de su “determinación” política, manos nervudas y recias dispuestas a pilotar con destreza la nave del Estado, o aquella otra fotografía, también del presidente, en el avión, en plena tarea de gobierno en las alturas, con gafas de sol, en pleno estudio de documentos con su asesor.

El recurso me parecía demasiado burdo y simple para ser producto de sesudos asesores a los que se ha estado colocando en la cima de la genialidad comunicadora. Al ver aquellas fotografías sentí vergüenza ajena, es decir, la que los interesados no tuvieron, pero también una cierta irritación por lo que de pueril tenía el intento y, en esa medida, me sentía tratado como un impúber.

“Ocurrió lo mismo con el cándido y soberbio Aznar que se sintió crecido al verse encumbrado –¡vaya por Dios!–a la categoría de paje de armas del imperio Bush”

Volvemos a las andadas. Recientemente, hemos visto nuevas imágenes del presidente, con atuendo informal, hablando por teléfono con gesto grave y mirada escrutadora, tomando notas, siguiendo de cerca, según nos dicen, los acontecimientos de la crisis ucraniana en contacto con líderes de la OTAN y de la UE. Sin duda la grabación del momento y su difusión forman parte de esa política de imágenes habladoras que en este caso aspiran a trasladar al espectador la idea de estar en la pomada internacional, en el tú a tú con los grandes, en la urdimbre de las decisiones trascendentes. Es propio de políticos acomplejados; recuerden, ocurrió lo mismo con el cándido y soberbio Aznar que se sintió crecido al verse encumbrado –¡vaya por Dios!– a la categoría de paje de armas del imperio Bush, con licencia para poner los pies sobre la mesa.

Pero esa imagen de la conversación telefónica en la cumbre que nos pasaron una y otra vez para remachar bien la idea de un presidente que ejerce su liderazgo, no se compadece en absoluto con la información que conocemos después, que desluce la pretendida representación y la desviste de su ampulosa hinchazón para degradarla y dejarla a la altura de un monólogo de Gila: ¿Está el enemigo? ¡Que se ponga!

En efecto. El presidente de los Estado Unidos celebra un encuentro por videollamada al que convoca a varios líderes europeos: a la presidenta de la Comisión Europea, al presidente del Consejo, al presidente francés, al canciller alemán, al primer ministro italiano, al polaco y al británico. La deliberada exclusión del presidente español es impresionante y seriamente ofensiva. Sin entrar en las razones de esta preterición, sí diré que ese descarte inmisericorde, ese ostensible apartamiento sí que vale más que mil palabras y la imagen difundida por los asesores de Sánchez se da de bruces con una realidad amarga; España no cuenta y la opinión de su presidente se tiene por irrelevante. No hay imagen que valga. No hay palabras.