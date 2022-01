Consenso manufacturado en torno a Ucrania

Lo que vemos que sucede de un tiempo a esta parte en torno a la crisis de Ucrania es sin duda un ejemplo de libro de lo que se conoce como “consenso manufacturado”.

Esa expresión la acuñó en 1922 en su libro ya clásico La Opinión Pública el periodista político Walter Lippmann, quien creía en una democracia limitada porque en la moderna sociedad de masas, el público no era, según él, competente para dirigir los asuntos públicos, que debían encomendarse en cambio a una clase ilustrada.

Pero quien popularizó ese concepto fue el gran lingüista y activista político Noam Chomsky, hoy nonagenario, en la obra que escribió al alimón con Edward S. Herrman y que se publicó en inglés en 1988 con el título de Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media(1).

Y digo que es algo que puede aplicarse a la situación actual a juzgar por la casi total unanimidad de los medios de prensa y comentaristas políticos occidentales a la hora de culpar exclusivamente a Rusia del actual conflicto por su negativa a aceptar que su vecina Ucrania pueda formar un día parte de la OTAN.

Acusan al Kremlin de Vladimir Putin de intentar “desestabilizar” a Europa mediante las nuevas tácticas de la que llaman “guerra híbrida” como si Washington no hubiera tenido absolutamente nada que ver en su día con las llamadas “revoluciones de colores” y otras situaciones críticas del escenario internacional.

No es, sin embargo, todo tan simple, como sabe perfectamente quien, como el firmante de esta columna, ha trabajado de corresponsal en la capital del llamado “mundo libre”.

La cosa más o menos funciona así: los medios estadounidenses –tanto prensa como radio y cadenas de televisión–, que son quienes tienen acceso preferente a las fuentes, es decir los políticos o los servicios de inteligencia, se convierten en correas de transmisión de sus siempre interesadas opiniones.

Quienquiera que haya seguido el trabajo de una cadena de televisión tan importante como es la CNN habrá visto que la mayoría de los expertos y comentaristas consultados son exmiembros de las Fuerzas Armadas, así como de distintos órganos y apéndices del Gobierno como la CIA.

Generales jubilados, muchas veces, que mantienen estrechos vínculos con el complejo militar industrial, el cual, como su equivalente del otro lado, siempre tiene que ganar con las situaciones de conflicto.

Pero aquí parece que la única televisión que miente y manipula es RT, la televisión rusa que se califica constantemente, y no sin razón, de “cadena de propaganda del Kremlin”, mientras se da por supuesto que las televisiones estadounidenses informan objetivamente.

Sucede también en los medios escritos que llamamos “de referencia” como “The New York Times” y “The Washington Post”. Sobre todo este último periódico ha adoptado una línea que cabría calificar casi de “belicista” en los comentarios y análisis que dedica a Rusia o China.

Uno de los comentaristas del “Post”, el ex secretario adjunto de Defensa para operaciones especiales de EE UU Michael Vickers proponía recientemente por enviar a Europa “aviones de combate y buques de guerra” para añadir a la incertidumbre del Kremlin sobre lo que está dispuesto a hacer la OTAN.

“Parece que la única televisión que miente es la rusa RT, mientras se da por supuesto que las estadounidenses dan información objetiva”

Vickers abogaba al mismo tiempo por apoyar al movimiento popular de resistencia al dictador bielorruso Aleksandr Lukashenko y por llevar a cabo operaciones encubiertas para “socavar al Gobierno de Putin”. ¿Acaso no es eso también guerra híbrida?

El mismo diario de Washington publicaba hace poco un artículo del exconsejero de Seguridad Nacional y conocido “halcón” John Bolton, quien tuvo, como sabemos, un papel clave en la retirada unilateral de EE UU del tratado sobre misiles antibalísticos, primero, bajo la presidencia de George Bush, y luego, del tratado sobre fuerzas nucleares de alcance intermedio y del acuerdo nuclear con Irán, ya bajo Donald Trump.

Por su parte, “The New York Times” difundió hace unos días un informe de los servicios de inteligencia británicos sobre un supuesto plan ruso para colocar en Kiev un Gobierno títere sin que se aportase puebla alguna, pero que citaron los medios de todo el mundo y que resultó ser un fiasco.

Como señala el experto independiente de la ONU en materia de derechos humanos y profesor de la Escuela de Diplomacia de Ginebra Alfred de Zayas, para muchos la OTAN se ha convertido en una religión, en un artículo de fe.

El problema es que esa “diabolización” del autócrata del Kremlin en los medios y la opinión pública de Occidente está provocando una reacción diametralmente opuesta en Rusia, donde crece un nacionalismo cada vez más irracional y la hostilidad a cuanto viene de Occidente. Todo lo cual no hace sino reforzar a Putin.

(1)Publicado en castellano bajo el título de “Los guardianes de la Libertad” (Ed. Crítica)