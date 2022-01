La covid informa y otras menudencias

Las informaciones e instrucciones oficiales, estatales, autonómicas, provinciales, municipales, mancomunales, distritales, barriales y ole con ole y olé sobre la covid (me sigo negando a llamarla la covi, el covi, la coviz o el coviz: allá yo) pasarán a la historia como ejemplos del más enrevesado culteranismo gongorino de la primera mitad del XXI, aunque parecen redactadas no por tal cura cordobés sino por aturdidos y confusos grupos de analfabetos funcionales que a duras penas habrán superado la ESO. Más o menos son así: si usted tose poco o esputa mucho o esputa poco con dificultad leve para respirar habiendo estado vacunado con la pauta completa con síntomas de cansancio extremadamente normal con la congestión no grave nasal produciendo cefaleas de intensidad sucintatoria afectando a la fiebre en horquilla estimada entre 35º y 45º privándose del gusto papilatorio y/o el olfato nasal o no privándose de ninguno en grado de tentativa a la vez o simultáneamente presentando garganta de irritación no aceptable solo o en compañía de otros… no me llame al centro de salud, que estamos hasta arriba: se me tome un paraceto y aíslese. En caso contrario, tampoco me llame: se me tome un paraceto y aíslese también. Y rece mucho, impío, más que impío.

*** La película tan de moda No mires arriba me parece una infantilada. Una amiga sostiene –con razón y a mi juicio– que es una gracieta para demócratas USA muy muy simples. Se me dan una higa las orgasmáticas loas que va recibiendo. Sí me conmovió la muy acojonante y aterradora (pleonasmo) Dopesick: las grandes farmacéuticas, amigas y amigos, he ahí la cuestión. *** Aunque parezca increíble, todavía existen webs para descargar libros gratuitamente, aunque sigan sujetos los mismos a devengar derechos de autor. Digo increíble por tratarse de libros, no por el choriceo cañí. Vivía yo en el error de que el pirateo internetero cazaría en mares musicales, peliculeros, porno… nunca en literatura. Imaginaba que solo unos pocos pertinaces conjurados proseguíamos hoy con el vicio de leer (previo paso por caja librera o biblioteca pública) novela, ensayo, poesía, incluso teatro, pues el poder redobla esfuerzos para que se cumpla aquella velada amenaza de “hombre de libros, hombre de peligros”, tan cara a la Biblia y a Mao Zedong. Pero me río de lo mal que se lo montan los cacos del esfuerzo intelectual ajeno, lo desinformados o bobos que son en su desfachatez. Así, se ofrece la descarga de una novela de Luis Sepúlveda a la que le endosan el título de “Una vieja que leía novelas de amor”… ilustrada la oferta con la reproducción de la portada, donde se lee el auténtico: Un viejo que leía novelas de amor. Qué sinvergonzonería. *** Poco a poco, un buen puñado de adanistas musicales nacionales (o sea, tontainas convencidos de que el mundo comenzó cuando ellos nacieron) está cambiando de bando. No solo descubren asombrados que ya existían grupos y solistas sino que hasta le encuentran valores al pop y a la copla. Los veo por las teles y las redes hablando maravillas de Camilo Sesto, Karina o Juanito Valderrama. Bienvenidos seáis. Ahora bien, como todo buen converso, abrazan su nueva fe arrollando. Así que, en lugar de quedarse con que El Fary o Los Chunguitos o Betty Missiego tienen su punto, les buscan a las letras de sus temas cinco pies feministas, antirracistas, sostenibles, ecologistas, progresistas y democráticos. Y ahí están, ensalzando los ripios de ‘Quiero ser libre’ (versión Chichos) o ‘Libre’ (versión Nino Bravo) tal que fuesen la mayor proclama anarquista y libertaria que vieron los pasados siglos ni esperan ver los venideros. Y ‘Cómo me la maravillaría yo’ sería una secuela del ‘Blowin’ in the Wind’ dylaniano, por su búsqueda de respuestas vitales. Venga, tranquilitos todos. (A la memoria de Miguel Escalada, ay). *** Esta semana, palíndromo con hipérbato (o hipérbaton, da igual) y 23 caracteres: “Así polo sur ese ruso lo pisa”.