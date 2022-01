De viejos y bancos

Hace unos días recibí por whatsapp numerosos envíos relacionados con la solicitud de una petición de firma para change.org que hacía referencia al siguiente titular: “Tengo casi 80 años y me entristece mucho ver que los bancos se han olvidado de las personas mayores como yo”. A partir de ahí, se argumentaban toda una serie de consideraciones sobre lo que significa la clausura de las pequeñas oficinas bancarias. Todo ello muy correcto, si no fuera porque el escrito rebosaba gran dosis etaria, poniendo la cronología, es decir el ser mayor, como un problema y eje de la protesta, de modo que, tal y como continuaba el texto con referencias a las dificultades de los mayores para el uso de recursos digitales, la solicitud daba a entender que, el masivo cierre de sucursales es una cosa que afecta específicamente a los mayores, dándole así un sesgo etario a todo el contenido de la solicitud.

La propuesta, aunque provenga de alguien mayor, cuyo fin último estoy seguro es el bien de ese colectivo, me parece de partida y en su articulación edadista. Estoy seguro que el demandante no se percata de este sesgo y lo hace de forma inconsciente y de corazón pero, tal y como se presenta, por un lado homogeneiza a los mayores pareciendo que todos tenemos problemas con el acceso a la tecnología y por otro, se olvida o ignora que los derechos son de las personas, no de los grupos de edad. Es decir, aplica de forma estereotipada la necesidad de dotar a los mayores de una especie de discriminación positiva respecto al resto de los mortales. Parece como que a jóvenes, maduros, padres, madres... les trae al pairo que les cierren las oficinas bancarias o el poder ser atendidos por un ser humano cuando van a pedir un préstamo pues, se da por supuesto que como tienen una edad en la que se pueden considerar nativos digitales o cuando menos colonos de las redes, prefieren operar desde la pantalla de un smartphone. Estoy seguro que no es así. A todo el mundo, cuando tiene necesidad, le gusta poder ser atendido por una persona de carne y hueso.

Creo que el mensaje, aunque haya partido de un mayor, debería haber sido más transversal en su redacción, de modo que estuvieran representados como interesados en que no desaparezcan los servicios bancarios que se reclaman, todos los colectivos de la sociedad más allá de su edad y sobre todo, eliminar del comunicado ese tufillo que trata de colocar a los mayores como seres dependientes al margen de la participación social, situándolos además, como sucede en este caso, como cebo de la petición, con el fin de evocar una imagen de debilidad para que el resto de los mortales se compadezca de su suerte.

El caso es que la solicitud tuvo más de trescientas mil firmas, es lo que tienen las redes sociales y anduvo rodando por ahí de un lado para otro, por ello, me imagino que en un momento dado llegó a la tablet de la ministra Calviño que, rápidamente se hizo eco de la demanda sin pararse a analizar el carácter etario de la propuesta y entrando al juego con titulares como este: “Calviño exige a la banca medidas para no dejar sin servicio a las personas mayores”. Es decir, a los demás que los zurzan.

